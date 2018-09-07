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    Погба: «Для получения «Золотого мяча» Гризманну нужно продолжать делать то, что он делает лучше всего»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба знает, как форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может заработать «Золотой мяч».

    «Я говорил об этой ситуации с Гризманном, которому нужен «Золотой мяч». Для его получения ему нужно просто продолжать делать то, что он делает лучше всего. Не стоит задумываться о будущем, меньше забивать себе голову подобными мыслями. Я лишь знаю, что Гризманн сейчас в очень хорошей форме», – заявил Погба.

    В тройке претендентов на «Золотой мяч» значатся Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

    Источник: AFP

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    07.09.2018 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:45

      Погба знает все.

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    • ...
      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:03

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/presdoma

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