Погба: «Для получения «Золотого мяча» Гризманну нужно продолжать делать то, что он делает лучше всего»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба знает, как форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может заработать «Золотой мяч».

«Я говорил об этой ситуации с Гризманном, которому нужен «Золотой мяч». Для его получения ему нужно просто продолжать делать то, что он делает лучше всего. Не стоит задумываться о будущем, меньше забивать себе голову подобными мыслями. Я лишь знаю, что Гризманн сейчас в очень хорошей форме», – заявил Погба.

В тройке претендентов на «Золотой мяч» значатся Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.