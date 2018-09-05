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    Джикия: «Европа? Моя цель – закрепиться в «Спартаке и сборной. А дальше как получится»

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия Рассказал о планах об отъезде в европейский клуб.

    – Иностранные языки учите?

    – Английский стараюсь потихоньку учить. Есть желание нанять репетитора, поплотнее заняться этим. Но пока не особо получается.

    – Вопрос ведь с подвохом. Язык учить – чтобы потом применять его. Уехать в сильный клуб, в Европу.

    – Я в свое время в школе английский не учил, и сейчас об этом очень жалею. Потому что в раздевалке есть ребята, с которыми ты не можешь пообщаться из-за того, что у вас языковой барьер. Конечно, это большой минус. Но в скором времени надеюсь это исправить.

    – И все-таки, как насчет отъезда в Европу. Вы для себя ставили такие цели и есть ли они сейчас?

    – Конечно, были цели с того момента, как начал играть в футбол. Было желание уехать, но на данный момент все сложилось так в моей жизни, что сейчас я вообще об этом не думаю.

    Я только недавно опять начал играть, и теперь у меня задача закрепиться снова в составе, быть основным защитником «Спартака» и сборной. А дальше как получится. Будут предложения или нет – я очень счастлив в «Спартаке».

    Источник: «Российская газета»

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    05.09.2018 23:55
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