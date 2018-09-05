Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия Рассказал о планах об отъезде в европейский клуб.

– Иностранные языки учите?

– Английский стараюсь потихоньку учить. Есть желание нанять репетитора, поплотнее заняться этим. Но пока не особо получается.

– Вопрос ведь с подвохом. Язык учить – чтобы потом применять его. Уехать в сильный клуб, в Европу.

– Я в свое время в школе английский не учил, и сейчас об этом очень жалею. Потому что в раздевалке есть ребята, с которыми ты не можешь пообщаться из-за того, что у вас языковой барьер. Конечно, это большой минус. Но в скором времени надеюсь это исправить.

– И все-таки, как насчет отъезда в Европу. Вы для себя ставили такие цели и есть ли они сейчас?

– Конечно, были цели с того момента, как начал играть в футбол. Было желание уехать, но на данный момент все сложилось так в моей жизни, что сейчас я вообще об этом не думаю.

Я только недавно опять начал играть, и теперь у меня задача закрепиться снова в составе, быть основным защитником «Спартака» и сборной. А дальше как получится. Будут предложения или нет – я очень счастлив в «Спартаке».