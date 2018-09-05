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    Газзаев: «Матчи с Турцией и Чехией очень полезны для сборной России»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал предстоящие матчи полезными для национальной команды в плане подготовки к квалификации Евро-2020.

    «Предстоящие матчи очень полезны для нашей сборной. Через них команда будет готовиться к грядущему старту в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

    У команды уже есть костяк, который выступал на чемпионате мира. Безусловно, к нему еще будут добавляться какие-то футболисты, которые показывают яркую игру прямо сейчас.

    Кого именно выбирать – прерогатива главного тренера национальной команды. Он готовит сборную и будет отвечать за результат», – заявил Газзаев.

    Матч Лиги Наций с Турцией пройдет 7 сентября на выезде, а товарищеская игра с Чехией состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

    Источник: Известия

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    05.09.2018 09:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2018, 14:34

      И чего ты, нового или необычного нам сообщил? Просто, засветился
      и всё, да мы помним тебя и твоё хвалебное выступление в адрес
      В.В.Путина.

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 5 сентября 2018, 10:46

      По сути соперники равные. Всё будет зависить от составов и настроя.

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