Газзаев: «Матчи с Турцией и Чехией очень полезны для сборной России»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал предстоящие матчи полезными для национальной команды в плане подготовки к квалификации Евро-2020.

«Предстоящие матчи очень полезны для нашей сборной. Через них команда будет готовиться к грядущему старту в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

У команды уже есть костяк, который выступал на чемпионате мира. Безусловно, к нему еще будут добавляться какие-то футболисты, которые показывают яркую игру прямо сейчас.

Кого именно выбирать – прерогатива главного тренера национальной команды. Он готовит сборную и будет отвечать за результат», – заявил Газзаев.

Матч Лиги Наций с Турцией пройдет 7 сентября на выезде, а товарищеская игра с Чехией состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.