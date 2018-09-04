Джикия: «Уйдя из «Спартака», Промес сделал правильный выбор»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из команды атакующего игрока Квинси Промеса. Голландец продолжит карьеру в «Севилье».

«Как игроку «Спартака» мне обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на «Спартак». С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.

Пожелал ему удачи. Всегда буду рад его успехам. Он огромный молодец. Думаю, что Квинси сделал правильный выбор. Накануне вечером я прочитал, что он уехал в Испанию, а когда утром приехал на базу, смотрю — улыбается и смеeтся, переодевается на тренировку. Было прикольно, но позже он всe-таки уехал», – сказал футболист.

Промес выступал в России с 2014 года (115 матчей в РПЛ, 59 голов).