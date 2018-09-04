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    Джикия: «Уйдя из «Спартака», Промес сделал правильный выбор»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из команды атакующего игрока Квинси Промеса. Голландец продолжит карьеру в «Севилье».

    «Как игроку «Спартака» мне обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на «Спартак». С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.

    Пожелал ему удачи. Всегда буду рад его успехам. Он огромный молодец. Думаю, что Квинси сделал правильный выбор. Накануне вечером я прочитал, что он уехал в Испанию, а когда утром приехал на базу, смотрю — улыбается и смеeтся, переодевается на тренировку. Было прикольно, но позже он всe-таки уехал», – сказал футболист.

    Промес выступал в России с 2014 года (115 матчей в РПЛ, 59 голов).

    Источник: «ВКонтакте»

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    04.09.2018 21:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 сентября 2018, 15:48

      Зато у Вас Рассказов появился. Наш русский! Думаю не хуже Маркизы будет..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 5 сентября 2018, 05:57

      ничего уже не поделать!нужно учиться играть в атаке уже без Антохи!((Посмотрим справиться ли Каррера без Промеса с Жиго,наступают нелегкие времена,нужно вскрывать автобусы с новой атакой,сейчас будет самый сложный момент у Карреры как тренера,игра на два фронта,победу в чемпионате и удачное выступление в еврокубках с него никто не снимал, а очередной осечки Карреры в руководстве Спартака(некоторые люди) думаю ждут,чтобы убрать итальянца.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 сентября 2018, 04:28

      Радуйся тому,что имеешь! Не грусти о том,чего больше нет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 01:57

      Пришло его время там.
      Удачи.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 00:10

      Захотел парень перемен !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24273

      DOCTOR PENALTY 4 сентября 2018, 23:54

      Базара нет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:46

      Конечно за годы выступления в Спартаке он стал для всех родным. Жаль расставаться с такими игроками ,но жизнь продолжается.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 4 сентября 2018, 23:41

      Уехал и слава Богу. От этого всем лучше.
      Для парня это движение вперед. И в Спартаке он засиделся. Кажется, что он стал не так полезен и уже занимал место кого-то следующего, кто омолодит кровь атаки.
      Удачи "Спартаку" и Квинси. Будем вспоминать с благодарностью.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > VSt 5 сентября 2018, 11:57

      Согласен. Только вот кто этот следующий?

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 сентября 2018, 22:11

      "Уехав, сделал правильный выбор","Я понимаю,его, как футболиста, его желание РАСТИ" - сказал Джикия. И это всё, что надо знать о РПЛ. Лига "недорослей", бл...

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 сентября 2018, 21:56

      Квинси конечно для Спартака был одним из ключевых игроков! Но команда не может сломаться из-за потери бойца! Удачи ему!

      3
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