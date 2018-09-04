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  • Джикия: «Уйдя из «Спартака», Промес сделал правильный выбор»

Джикия: «Уйдя из «Спартака», Промес сделал правильный выбор»

4 сентября 2018, 21:27
15

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из команды атакующего игрока Квинси Промеса. Голландец продолжит карьеру в «Севилье».

«Как игроку «Спартака» мне обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на «Спартак». С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.

Пожелал ему удачи. Всегда буду рад его успехам. Он огромный молодец. Думаю, что Квинси сделал правильный выбор. Накануне вечером я прочитал, что он уехал в Испанию, а когда утром приехал на базу, смотрю — улыбается и смеeтся, переодевается на тренировку. Было прикольно, но позже он всe-таки уехал», – сказал футболист.

Промес выступал в России с 2014 года (115 матчей в РПЛ, 59 голов).

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Джикия Георгий Промес Квинси
Комментарии (15)
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derrik2000
1536086536
Я правильно понял, что Квинси уехал, что называется, по-английски, т. е. ни с кем не попрощавшись?
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Тraumtanzеr
1536086570
Обидно, а когда тебя Зобнина и Кутепова заберут, будет еще обиднее. Но надо двигаться дальше.
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Опорник84
1536087397
Квинси конечно для Спартака был одним из ключевых игроков! Но команда не может сломаться из-за потери бойца! Удачи ему!
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ЮНик
1536088292
"Уехав, сделал правильный выбор","Я понимаю,его, как футболиста, его желание РАСТИ" - сказал Джикия. И это всё, что надо знать о РПЛ. Лига "недорослей", бл...
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VVM1964
1536091359
«Уйдя из «Спартака», Промес сделал правильный выбор» - звучит хер знает как и не соответствует смыслу сказанного , бомбардир - провокатор !
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VSt
1536093701
Уехал и слава Богу. От этого всем лучше. Для парня это движение вперед. И в Спартаке он засиделся. Кажется, что он стал не так полезен и уже занимал место кого-то следующего, кто омолодит кровь атаки. Удачи "Спартаку" и Квинси. Будем вспоминать с благодарностью.
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zigbert
1536093962
Конечно за годы выступления в Спартаке он стал для всех родным. Жаль расставаться с такими игроками ,но жизнь продолжается.
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Zenmaster
1536095424
Захотел парень перемен !
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Мары
1536101821
Пришло его время там. Удачи.
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Serjio82
1536116225
ничего уже не поделать!нужно учиться играть в атаке уже без Антохи!((Посмотрим справиться ли Каррера без Промеса с Жиго,наступают нелегкие времена,нужно вскрывать автобусы с новой атакой,сейчас будет самый сложный момент у Карреры как тренера,игра на два фронта,победу в чемпионате и удачное выступление в еврокубках с него никто не снимал, а очередной осечки Карреры в руководстве Спартака(некоторые люди) думаю ждут,чтобы убрать итальянца.
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