Виллиан: «Сарри нравится красивый футбол»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о работе главного тренера команды Маурицио Сарри.

«Ему хочется, чтобы мы играли в футбол, строили игру от обороны, владея мячом, и ему нравится красивый футбол, так что именно это мы предпочитаем делать на поле. Мы стараемся держать мяч, владеть им, играть в одно-два касания, и теперь мы просто должны прогрессировать и продолжать в том же духе.

Думаю, он хорошо справляется. В футболе всегда нужно прогрессировать, даже когда побеждаешь. Он проделывает отличную работу, и мы должны действовать в том же ключе», – сказал Виллиан.

«Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 12-ю очками.