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    Виллиан: «Сарри нравится красивый футбол»

    Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о работе главного тренера команды Маурицио Сарри.

    «Ему хочется, чтобы мы играли в футбол, строили игру от обороны, владея мячом, и ему нравится красивый футбол, так что именно это мы предпочитаем делать на поле. Мы стараемся держать мяч, владеть им, играть в одно-два касания, и теперь мы просто должны прогрессировать и продолжать в том же духе.

    Думаю, он хорошо справляется. В футболе всегда нужно прогрессировать, даже когда побеждаешь. Он проделывает отличную работу, и мы должны действовать в том же ключе», – сказал Виллиан.

    «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 12-ю очками.

    Источник: ФК «Челси»

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    04.09.2018 01:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 4 сентября 2018, 20:42

      так играть и в играх с топами

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