РПЛ. «Динамо» обыграло «Оренбург»

«Динамо» нанесло поражение «Оренбургу» в матче шестого тура РПЛ.

Московская команда забила два гола во втором тайме, не позволив сопернику поразить свои ворота. Отличились Евгений Марков и Евгений Луценко.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Марков, 63; 2:0 – Луценко, 90+4.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо (Соснин, 90+2), Рауш, Соу (Марков, 56), Тетте, Черных (Кардосо, 90), Луценко, Панченко.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков (Деспотович, 69), Терехов, Ойеволе (Андреев, 46), Бегич, Бреев (Чуканов, 43), Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Предупреждения: Черных, 34; Рауш, 36; Соу, 38 – Бегич, 55; Сутормин, 76; Андреев, 80.

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