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    РПЛ. «Динамо» обыграло «Оренбург»

    «Динамо» нанесло поражение «Оренбургу» в матче шестого тура РПЛ.

    Московская команда забила два гола во втором тайме, не позволив сопернику поразить свои ворота. Отличились Евгений Марков и Евгений Луценко.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 63; 2:0 – Луценко, 90+4.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо (Соснин, 90+2), Рауш, Соу (Марков, 56), Тетте, Черных (Кардосо, 90), Луценко, Панченко.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков (Деспотович, 69), Терехов, Ойеволе (Андреев, 46), Бегич, Бреев (Чуканов, 43), Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

    Предупреждения: Черных, 34; Рауш, 36; Соу, 38 – Бегич, 55; Сутормин, 76; Андреев, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 18:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 3 сентября 2018, 06:43

      Успехов далее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:10

      Молодцы, ждем продолжения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:19

      Победу Динамо не назовешь случайной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 сентября 2018, 20:02

      припустили Оренбург, а то он что то разогнался ))

      1
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      Рейтинг: +718

      Антимат 2 сентября 2018, 18:44

      Придушили газовиков во втором тайме, надеюсь сегодня не день Газпрома, может и Спартак их обыграет.

      3
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 2 сентября 2018, 18:30

      очин харашо Динама играла!!! магла и 5-6 галов забить!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > ЗакирСаб 2 сентября 2018, 18:38

      Парень, ты русский уже в Москве учил?)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > ВикторВВ 2 сентября 2018, 18:42

      он русский,просто ему скучно...

      2
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