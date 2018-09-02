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    Каррера: «Не думаю о футболе постоянно только тогда, когда в Москву приезжает моя жена»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что все его мысли постоянно заняты футболом. Специалист признался, что никогда не отказывается сфотографироваться с болельщиками команды.

    «О футболе не думаю 24 часа в сутки только тогда, когда приезжает в Москву моя жена, и я переселяюсь в гостиницу! А так, я ведь и живу все время в Тарасовке. Как тут забудешь о футболе?! Когда руководишь такой командой, как «Спартак», ты не можешь быть вне футбола ни в те моменты, когда гуляешь по Красной площади, ни когда зайдешь поужинать в ресторан.

    На твой телефон в любой момент может поступить какой-то футбольной звонок, а вокруг тебя люди, среди которых обязательно найдется болельщик «Спартака». Ведь у нас такая огромная армия поклонников, чем можно только гордиться! У «Спартака» уникальные болельщики, и я стараюсь никогда не отказывать в автографе или фотографии. И это, поверьте, не какая-та нагрузка для меня, а естественное желание ответить нашим фанатам на их проявление любви к команде», – сказал Каррера.

    Сегодня, 2 сентября, «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита» в матче шестого тура РПЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.09.2018 14:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:17

      А о чем еще думать?

      0
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:01

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:39

      настоящая любовь и преданность своему делу респект Массимо!

      4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 15:35

      Хорошие слова Карреры ,других убедительных слов от него не услышишь.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 2 сентября 2018, 15:16

      Все прекрасно и тренер преданный. Одна вот досада - давно уже обещал учить русский, да обещание свое не выполняет. А доносить свои мысли до футболистов через переводчика, это все же не комильфо.

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