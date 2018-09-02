Каррера: «Не думаю о футболе постоянно только тогда, когда в Москву приезжает моя жена»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что все его мысли постоянно заняты футболом. Специалист признался, что никогда не отказывается сфотографироваться с болельщиками команды.

«О футболе не думаю 24 часа в сутки только тогда, когда приезжает в Москву моя жена, и я переселяюсь в гостиницу! А так, я ведь и живу все время в Тарасовке. Как тут забудешь о футболе?! Когда руководишь такой командой, как «Спартак», ты не можешь быть вне футбола ни в те моменты, когда гуляешь по Красной площади, ни когда зайдешь поужинать в ресторан.

На твой телефон в любой момент может поступить какой-то футбольной звонок, а вокруг тебя люди, среди которых обязательно найдется болельщик «Спартака». Ведь у нас такая огромная армия поклонников, чем можно только гордиться! У «Спартака» уникальные болельщики, и я стараюсь никогда не отказывать в автографе или фотографии. И это, поверьте, не какая-та нагрузка для меня, а естественное желание ответить нашим фанатам на их проявление любви к команде», – сказал Каррера.

Сегодня, 2 сентября, «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита» в матче шестого тура РПЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры