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    Фанаты «Зенита» – о матче со «Спартаком»: «В это воскресенье мясо! 90 минут войны»

    Фанаты «Зенита» выступили с обращением к болельщикам команды перед матчем 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Парни, в это воскресенье мясо! Нас ждет продолжение истории одного из самых ярких и принципиальных противостояний в России.

    Всех и каждого призываем максимально настроиться на этот футбольный уикенд. Какие бы слова ни были написаны к этому матчу, все будет решаться «здесь и сейчас» — на улице, на трибуне, на поле!

    Игра уже началась и только от тебя зависит исход! Это ты перекроешь каждый красно-белый кусок, который за ночь появится в городе. Это ты и твои друзья будете гулять по проспектам в поисках «таких же, как вы, только с незнакомыми рожами». Это ты придешь за несколько часов на стадион на подготовку перфоманса. Это твой голос, не смолкающий при любых раскладах, даст понять игрокам, что сегодня на поле 90 минут идет война, в которой нужно отдать все силы и эмоции для победы.

    Стартовый свисток прозвучал — бейся За «Зенит»!» — говорится в сообщении на сайте landscrona.ru.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 08:00
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 сентября 2018, 15:37

      Сегодня победит сильнейший,желательно без судейских ошибок!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 2 сентября 2018, 14:27

      Вперед за Питер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 2 сентября 2018, 13:54

      Зенит однозначно победит!
      За Питер,за зенит!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 13:42

      Важней показать игру высокого класса в честной борьбе а не войну при помощи кулаков, файеров и беспорядков на поле.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 2 сентября 2018, 13:26

      Бомбардир печатая такое развивает вражду,
      Подпитывая разнообразных крокодилов, пишущих ерунду.
      В Питере или Москве хочу смотреть футбол,
      Его Величество ГОЛ!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 сентября 2018, 13:07

      Про войну слишком сильно -- а вот побороться надо -- желательно красивый футбол при этом показать !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 2 сентября 2018, 12:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Культурная столица дебилов.

      -4
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > ухоженный крокодил 2 сентября 2018, 13:39

      В этом случае ты - коренной москвич

      0
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      ...
      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 > anatolich72 2 сентября 2018, 13:55

      Без оскорблений!

      5
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > ухоженный крокодил 3 сентября 2018, 17:41

      Убеждай себя в этом дальше. Меня мнение подобных тебе мамкиных школьников не интересует

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2018, 12:35

      Свинину на шашлыки! Можно на люля-кебаб.

      0
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      Рейтинг: +74

      краббб 2 сентября 2018, 12:03

      0-1

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 2 сентября 2018, 11:59

      Бедные,бедные люди!Ребята,ну какая война???Лучше не знать вам,что такое война!Сохрани Вас Всевышний!Болейте за футбол,любите игру.Понимаю,что излишне горячно написал,просто война это страшно.Поймите.

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