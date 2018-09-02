Фанаты «Зенита» – о матче со «Спартаком»: «В это воскресенье мясо! 90 минут войны»

Фанаты «Зенита» выступили с обращением к болельщикам команды перед матчем 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Парни, в это воскресенье мясо! Нас ждет продолжение истории одного из самых ярких и принципиальных противостояний в России.

Всех и каждого призываем максимально настроиться на этот футбольный уикенд. Какие бы слова ни были написаны к этому матчу, все будет решаться «здесь и сейчас» — на улице, на трибуне, на поле!

Игра уже началась и только от тебя зависит исход! Это ты перекроешь каждый красно-белый кусок, который за ночь появится в городе. Это ты и твои друзья будете гулять по проспектам в поисках «таких же, как вы, только с незнакомыми рожами». Это ты придешь за несколько часов на стадион на подготовку перфоманса. Это твой голос, не смолкающий при любых раскладах, даст понять игрокам, что сегодня на поле 90 минут идет война, в которой нужно отдать все силы и эмоции для победы.

Стартовый свисток прозвучал — бейся За «Зенит»!» — говорится в сообщении на сайте landscrona.ru.