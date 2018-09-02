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  • Фанаты «Зенита» – о матче со «Спартаком»: «В это воскресенье мясо! 90 минут войны»

Фанаты «Зенита» – о матче со «Спартаком»: «В это воскресенье мясо! 90 минут войны»

2 сентября 2018, 08:00
67

Фанаты «Зенита» выступили с обращением к болельщикам команды перед матчем 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Парни, в это воскресенье мясо! Нас ждет продолжение истории одного из самых ярких и принципиальных противостояний в России.

Всех и каждого призываем максимально настроиться на этот футбольный уикенд. Какие бы слова ни были написаны к этому матчу, все будет решаться «здесь и сейчас» — на улице, на трибуне, на поле!

Игра уже началась и только от тебя зависит исход! Это ты перекроешь каждый красно-белый кусок, который за ночь появится в городе. Это ты и твои друзья будете гулять по проспектам в поисках «таких же, как вы, только с незнакомыми рожами». Это ты придешь за несколько часов на стадион на подготовку перфоманса. Это твой голос, не смолкающий при любых раскладах, даст понять игрокам, что сегодня на поле 90 минут идет война, в которой нужно отдать все силы и эмоции для победы.

Стартовый свисток прозвучал — бейся За «Зенит»!» — говорится в сообщении на сайте landscrona.ru.

text

Публикация от text (@landscrona)

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (67)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zubo
1535865479
Ребята, не имеете права проигрывать, с Мольде и прочими хоть через день, а с пищевиком только победа, для нас это важнее чем любые очки , с вами до конца, сегодня на стадионе и у телевизора , все вместе болеем за вас !
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МоRo
1535866318
Спартак - говно
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Krossmen73
1535867099
Всё предельно ясно в этом призыве:Нужно мочить всех кто приедет в Питер в красно-белых цветах.Это буквально читается между строк.Питерские,вы вообще люди???Понятно что фаны Спартака тоже не отличаются "пушистостью",а некоторые вообще отмороженные.Но откуда столько жестокости в помыслах и деяниях?Поддерживать своих на стадионе это одно.Это верно и правильно.Но призывать всех мочить всех ,кто не с вами просто глупо и отдаёт пещерной дикостью...
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Vizual
1535869746
И ******* с Бомбардира такое выкладывают,призыв к кровопролитию,идиоты,смотрите что выкидываете в эфир
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polt
1535872064
Даешь красивый футбол с профессиональным судейством. Нет войне!
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краббб
1535872982
Питерские п,дары
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OfaZavr
1535876663
зачем нагнетать. итак вражды везде полно. пусть лучше будет праздник для всех участников этого действа!
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Муруал
1535878756
Бедные,бедные люди!Ребята,ну какая война???Лучше не знать вам,что такое война!Сохрани Вас Всевышний!Болейте за футбол,любите игру.Понимаю,что излишне горячно написал,просто война это страшно.Поймите.
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prezent2017
1535880951
Свинину на шашлыки! Можно на люля-кебаб.
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Zenmaster
1535882838
Про войну слишком сильно -- а вот побороться надо -- желательно красивый футбол при этом показать !!!
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