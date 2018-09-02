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    Алисон – о своей ошибке: «Я получил не слишком хороший пас»

    Голкипер «Ливерпуля» Алисон высказал мнение о своей ошибке в матче 4-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:1).

    Бразилец пытался сделать финт в своей штрафной, но ошибся и потерял мяч. «Лестер» в итоге забил гол, который стал первым пропущенным для мерсисайдцев в этом сезоне.

    «Я получил не слишком хороший пас. Мы говорили об этом в раздевалке. Я сказал ван Дейку, что его пас был не очень хорошим. У меня была возможность выбить мяч, но я постарался сохранить его, сохранить владение.

    Все анализируют игры. Очевидно, что я не буду так глуп, чтобы совершить ту же ошибку дальше», – сказал Алисон.

    Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?

    Источник: ESPN

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    02.09.2018 07:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 2 сентября 2018, 14:50

      99% вины лежит на голкипере, это и дураку понятно. Однако Ван Дейк реально отдает неточную передачу чуть ли не на угловой.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 13:16

      Вся вина здесь лежит на Алисоне ,время принять решение у него было.

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 сентября 2018, 13:12

      при чем тут Ван Дейк,когда ты мог просто выбить мяч от греха подальше))ох уж эти малолетки,даже за свои ошибки ответить достойно не могут!!!

      3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 2 сентября 2018, 12:37

      надо было х у я р и ть его в аут и делов то..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 11:22

      получается нашел виноватого в собственной ошибке)

      7
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 сентября 2018, 10:43

      А паренёк-то, оказывается, с гнильцой. Миньоле и Кариус: "А что, так можно было?!"

      4
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 2 сентября 2018, 10:23

      Постарался сохранить а в итоге привез, значит твоя вина. И глупо сваливать на остальных

      4
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      Рейтинг: +288

      фантоци 2 сентября 2018, 10:18

      Пас как пас,не хер было умничать

      0
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      Рейтинг: +115

      яцык 2 сентября 2018, 09:59

      алисон вратарь гомно понторез бородатый

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 2 сентября 2018, 09:15

      Не глуп, а туп... еще реально оправдывается по-скотски

      4
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