Алисон – о своей ошибке: «Я получил не слишком хороший пас»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон высказал мнение о своей ошибке в матче 4-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:1).

Бразилец пытался сделать финт в своей штрафной, но ошибся и потерял мяч. «Лестер» в итоге забил гол, который стал первым пропущенным для мерсисайдцев в этом сезоне.

«Я получил не слишком хороший пас. Мы говорили об этом в раздевалке. Я сказал ван Дейку, что его пас был не очень хорошим. У меня была возможность выбить мяч, но я постарался сохранить его, сохранить владение.

Все анализируют игры. Очевидно, что я не буду так глуп, чтобы совершить ту же ошибку дальше», – сказал Алисон.

Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?