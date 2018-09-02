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Алисон – о своей ошибке: «Я получил не слишком хороший пас»

2 сентября 2018, 07:40
13

Голкипер «Ливерпуля» Алисон высказал мнение о своей ошибке в матче 4-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:1).

Бразилец пытался сделать финт в своей штрафной, но ошибся и потерял мяч. «Лестер» в итоге забил гол, который стал первым пропущенным для мерсисайдцев в этом сезоне.

«Я получил не слишком хороший пас. Мы говорили об этом в раздевалке. Я сказал ван Дейку, что его пас был не очень хорошим. У меня была возможность выбить мяч, но я постарался сохранить его, сохранить владение.

Все анализируют игры. Очевидно, что я не буду так глуп, чтобы совершить ту же ошибку дальше», – сказал Алисон.

Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Алиссон
Комментарии (13)
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Denis SPb
1535863774
Ну вот почему нельзя просто признать свою ошибку, и всё?...... "Неслишком хороший пас" - какие-то детские оправдания... Решение сохранять мяч было принято голкипером, поэтому ответственность и на нём. Шёл плохой мяч - ну выбей, не рискуй... Пошёл на риск - умей и отвечать за свои действия, а не перекладывать на других. А то как-то не очень получается...
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I_R_O_N_M_A_N
1535866654
То есть, я как понял, он вину за свою тупость на другого игрока переложил???
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eleng
1535868950
Не глуп, а туп... еще реально оправдывается по-скотски
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яцык
1535871578
алисон вратарь гомно понторез бородатый
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Olanare99
1535873006
Постарался сохранить а в итоге привез, значит твоя вина. И глупо сваливать на остальных
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Eddyson
1535874213
А паренёк-то, оказывается, с гнильцой. Миньоле и Кариус: "А что, так можно было?!"
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OfaZavr
1535876537
получается нашел виноватого в собственной ошибке)
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MU-fanatic
1535883137
при чем тут Ван Дейк,когда ты мог просто выбить мяч от греха подальше))ох уж эти малолетки,даже за свои ошибки ответить достойно не могут!!!
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zigbert
1535883414
Вся вина здесь лежит на Алисоне ,время принять решение у него было.
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Tuxuu777
1535889004
99% вины лежит на голкипере, это и дураку понятно. Однако Ван Дейк реально отдает неточную передачу чуть ли не на угловой.
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