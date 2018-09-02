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  • Штраф за вечеринку Мамаева в Монте-Карло пошел на лечение больного ребенка

Штраф за вечеринку Мамаева в Монте-Карло пошел на лечение больного ребенка

2 сентября 2018, 00:30
9

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что штраф хавбека «Краснодара» Павла Мамаева за вечеринку в Монте-Карло в 2016 году пошел на лечение больного ребенка.

«Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык, но еще добавлю два слова о… Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина… Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? «Краснодар» наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму.

И тут выясняется – у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребенка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит…

P.S. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность! И будет всем счастье!» – написал Радимов в инстаграме.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Chesn0k
1535844942
надо чаще штрафовать)
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Фотон
1535854273
Дак это не Мамаеву, а Галицкому спасибо.
Ответить
Шумаххер
1535855792
Благородное дело
Ответить
тщмек 19
1535857602
Шо-то подобное я уже слышал. Ник Кейдж преступил закон, но повстречал сиротку, которую забижали плохие парни. И он ее спас, а шериф простил ему преступление... Радимов редкостный пошляк.
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КЭТиК
1535860306
Так пусть гуляет каждый день!
Ответить
general.lizyukov
1535869332
Трепло ты, Влад. И благотворительностью надо самому заниматься, а не за свои косяки отмазываться.
Ответить
zigbert
1535879354
А при чем тут Мамаев ,если деньги выделил Галицкий.
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