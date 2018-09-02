Штраф за вечеринку Мамаева в Монте-Карло пошел на лечение больного ребенка

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что штраф хавбека «Краснодара» Павла Мамаева за вечеринку в Монте-Карло в 2016 году пошел на лечение больного ребенка.

«Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык, но еще добавлю два слова о… Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина… Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? «Краснодар» наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму.

И тут выясняется – у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребенка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит…

P.S. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность! И будет всем счастье!» – написал Радимов в инстаграме.