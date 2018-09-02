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    Штраф за вечеринку Мамаева в Монте-Карло пошел на лечение больного ребенка

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что штраф хавбека «Краснодара» Павла Мамаева за вечеринку в Монте-Карло в 2016 году пошел на лечение больного ребенка.

    «Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык, но еще добавлю два слова о… Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина… Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? «Краснодар» наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму.

    И тут выясняется – у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребенка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит…

    P.S. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность! И будет всем счастье!» – написал Радимов в инстаграме.

    Источник: Instagram

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    02.09.2018 00:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 12:09

      А при чем тут Мамаев ,если деньги выделил Галицкий.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 сентября 2018, 09:22

      Трепло ты, Влад.
      И благотворительностью надо самому заниматься, а не за свои косяки отмазываться.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 сентября 2018, 06:51

      Так пусть гуляет каждый день!

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 сентября 2018, 06:06

      Шо-то подобное я уже слышал. Ник Кейдж преступил закон, но повстречал сиротку, которую забижали плохие парни. И он ее спас, а шериф простил ему преступление...
      Радимов редкостный пошляк.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 2 сентября 2018, 05:36

      Благородное дело

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 2 сентября 2018, 05:11

      Дак это не Мамаеву, а Галицкому спасибо.

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Фотон 2 сентября 2018, 07:45

      Вот-вот!

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 сентября 2018, 02:35

      надо чаще штрафовать)

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Chesn0k 2 сентября 2018, 10:53

      ...надо футболистам-миллионерам чаще благотворительностью заниматься,ведь от государства только увеличение налогов получаем.

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