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    Гончаренко: «Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьезное. А вот у Бистровича неприятная травма»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) прокомментировал ситуацию с травмами защитника Хердура Магнуссона и Кристияна Бистровича.

    – Магнуссон, кажется, дернул заднюю поверхность бедра. А что с Бистровичем?

    – Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьезное. А вот у Бистровича достаточно неприятная травма. Учитывая особенно, что он сейчас в отличной форме и для нас главный опорник. Он подвернул голеностоп, видимо, что-то со связкой. Но посмотрим.

    Чалов, какой же ты удивительный!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 19:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 1 сентября 2018, 21:17

      Мой прогноз, основанный на личном опыте: Бистрович - 2 недели, а Магнуссон сыграет в следующем туре.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Вомбат 2 сентября 2018, 00:13

      не самый плохой вариант.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 сентября 2018, 19:47

      Здоровья ребятам, будем надеяться, что всё обойдется.

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