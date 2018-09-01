Гончаренко: «Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьезное. А вот у Бистровича неприятная травма»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) прокомментировал ситуацию с травмами защитника Хердура Магнуссона и Кристияна Бистровича.

– Магнуссон, кажется, дернул заднюю поверхность бедра. А что с Бистровичем?

– Не думаю, что с Магнуссоном что-то серьезное. А вот у Бистровича достаточно неприятная травма. Учитывая особенно, что он сейчас в отличной форме и для нас главный опорник. Он подвернул голеностоп, видимо, что-то со связкой. Но посмотрим.

Чалов, какой же ты удивительный!