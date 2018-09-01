Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов, какой же ты удивительный!


    3.3
    Голосов: 12
    01.09.2018 18:25
    Наконец-то мы его хвалим.

    Бодрые трансферы помогут ЦСКА пройти по сезону на достойном уровне, хотя на результат сейчас влияют совсем не новички. Федор Чалов за пять матчей РПЛ уже забил пять голов и заработал для команды важные очки. Это больше трети от всех его мячей в Премьер-лиге до лета-2018. Чалову только 20 лет – впереди куча времени для прогресса и работы над собой. Пока же Федор показывает, что покупка армейцами перспективного японца будет только усилением скамейки.

    Чалов забивает уже три тура подряд. Посмотрите, что он творит:

    1. Гол тульскому «Арсеналу» в разгромном матче (3:0).

    2. Выход на замену и гол «Рубину», где в воротах дебютировал молодой Коновалов.

    3. Хет-трик «Уралу», где Федор сначала пытался увернуться от мяча, потом легко ударил на исполнение и откликнулся на прострел Фернандеса.

    Реакция «Урала».

    Кстати, «Урал» – подходящий соперник для Федора Чалова. Именно этой команде в декабре 2016 года Чалов забил свой дебютный гол в Премьер-лиге.

    После того мяча Федора часто отправляли в запас, а Виктор Гончаренко даже ругался на него во время пресс-конференций. Но потом все-таки хвалил. «Когда долго не играешь, а перед этим — играешь, но не забиваешь, то, наверное, ты пересматриваешь отношение. Важно, что, сидя на скамейке, анализируешь действия партнеров, чтобы помочь команде, ждешь своего шанса. В связи с отсутствием Понтуса нам нужен был нападающий, который завершает атаки. Рад, что Федя сейчас выполняет эту роль», – говорил о нем главный тренер ЦСКА еще в апреле. С того времени все стало только лучше.

    Конец сезона-2017/18 был лучшим карьерным моментом для Чалова. Он выдал классный перфоманс из голов «Динамо», лондонскому «Арсеналу», «Амкару» и «Арсеналу» из Тулы. Черчесов даже раздумывал над возможностью взять Чалова на чемпионат мира, но в последний момент от заявки все-таки отцепил. Зато теперь в карьере Чалова произошли важные изменения. У него появились стабильность и уверенность в себе, чего раньше за Федором не замечали. Прямо сейчас Федор Чалов – лучший бомбардир чемпионата России. Что будет дальше?

    Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Урал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 3 сентября 2018, 09:58

      Думаю этому парню по силам превзойти рекорды Кержакова!!! Удачи ! И главное без травм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 2 сентября 2018, 07:21

      ++++++++++++++++++++++++++++++++++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 2 сентября 2018, 03:49

      Не перехвалите, а то вырастет ещё одна вечно подающая надежда, которых хватает в росс. чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 2 сентября 2018, 00:49

      Почти также начинал проявлять себя Головин 2-3 года назад в таком же возрасте. И вырос в топового футболиста. Удачи и футбольного счастья Фёдору.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > salexeich 2 сентября 2018, 03:55

      И вырос в топового футболиста-----И чего в нём топового?А в остальном согласен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 сентября 2018, 20:34

      а чабан вместо него заболотного вызвал..... камень в его огород... как ненавидел его несмотря на результаты в чм ,так и ненавижу.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 1 сентября 2018, 18:53

      Главное, не перехвалить. Федя, продолжай в том же духе!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11