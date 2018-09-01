Чупо-Мотинг: «Переход в «ПСЖ» – это сон, ставший явью»

Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг поделился впечатлениями от подписания контракта с клубом. Это случилось в последний день лета. Камерунец пришел в стан парижан в статусе свободного агента.

«Это сон, ставший явью. Теперь буду выступать за один из крупнейших клубов планеты. Горжусь этим. Адаптация должна пройти легко, поскольку я знаю французский язык», – заверил африканец.

Последним местом работы игрока был «Сток Сити». В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 30 матчей и забил пять голов. Его команда вылетела в Чемпионшип.