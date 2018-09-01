«ПСЖ» подписал форварда Чупо-Мотинга

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг продолжит карьеру в «ПСЖ». Африканец пополнил французов на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года.

Последним местом работы игрока был «Сток Сити». В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 30 матчей и забил пять голов. Его команда вылетела в Чемпионшип.

«ПСЖ» -чемпион Франции.