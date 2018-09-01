«ПСЖ» подписал форварда Чупо-Мотинга

Тухель какую-то тухлятину из Бундеслиги тянет по старой памяти. Зачем? Глубина состава у ПСЖ просто запредельная. Никакие мотинги, кереры и лоботки не помогут взять серьёзный трофей даже в пределах Франции, не то, что ЛЧ, а в запасе у парижан очень много талантливой молодёжи, которая хорошо себя проявила, как в товарняках, так и в недавнем Суперкубке с Монако, когда ПСЖ почти что вторым составом раскатал близкий к основе состав Монако.
Нападающий Эрик Чупо-Мотинг продолжит карьеру в «ПСЖ». Африканец пополнил французов на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года.
Последним местом работы игрока был «Сток Сити». В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 30 матчей и забил пять голов. Его команда вылетела в Чемпионшип.
«ПСЖ» -чемпион Франции.
✍️ Bienvenue Choupo pic.twitter.com/Z9SFCOL7mh— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 31 августа 2018 г.