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    «ПСЖ» подписал форварда Чупо-Мотинга

    Нападающий Эрик Чупо-Мотинг продолжит карьеру в «ПСЖ». Африканец пополнил французов на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года.

    Последним местом работы игрока был «Сток Сити». В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 30 матчей и забил пять голов. Его команда вылетела в Чемпионшип.

    «ПСЖ» -чемпион Франции.

    Источник: Twitter

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    01.09.2018 09:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 сентября 2018, 09:14

      Тухель какую-то тухлятину из Бундеслиги тянет по старой памяти. Зачем? Глубина состава у ПСЖ просто запредельная. Никакие мотинги, кереры и лоботки не помогут взять серьёзный трофей даже в пределах Франции, не то, что ЛЧ, а в запасе у парижан очень много талантливой молодёжи, которая хорошо себя проявила, как в товарняках, так и в недавнем Суперкубке с Монако, когда ПСЖ почти что вторым составом раскатал близкий к основе состав Монако.

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