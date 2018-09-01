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    Медведев: «Игорь Денисов – воспитанный и адекватный человек»

    Вратарь «Локомотива» Никита Медведев поговорил о фигуре полузащитника команды Игоря Денисова. Голкипер считает экс-зенитовца адекватным человеком.

    – Насколько жесткий человек Игорь Денисов?

    – Не знаю, что у него было в прошлых клубах. Игорь абсолютно адекватный, воспитанный, образованный человек. Любит шахматы. С ним всегда приятно общаться. На самом деле, большая личность.

    Если у него есть свое мнение, он будет его отстаивать аргументировано. И это правильно. Психологически он, как Игорь Акинфеев, тоже скала. С него можно и нужно брать пример.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 08:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17

      Dilasse 19 сентября 2018, 17:19

      судя по его репутации, пример с него брать как раз не нужно)))

      0
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      Рейтинг: +76

      Гатчина 1 сентября 2018, 12:06

      отстаивать можно по разному,а этот-ХАМ ТРАМВАЙНЫЙ

      -1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 1 сентября 2018, 10:52

      Хороший такой заголовок, я бы даже сказал -талантливый)))))
      Интервью можно не читать)

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 сентября 2018, 09:50

      Со слов Медведева Игорь Денисов воспитанный и адекватный человек а Черчесов нет

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 1 сентября 2018, 09:47

      Джентельмен

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 1 сентября 2018, 09:28

      Просто в нашей стране не все любят когда кто-то что-то отстаивает

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Евгений П 1 сентября 2018, 12:03

      и правду в нашей стране тоже не любят) лучше гавна наслушаться, а потом ныть, большинство таких людей))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 сентября 2018, 09:19

      Из культурной столицы никак. Не то, что некоторые.

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