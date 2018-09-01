Медведев: «Игорь Денисов – воспитанный и адекватный человек»

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев поговорил о фигуре полузащитника команды Игоря Денисова. Голкипер считает экс-зенитовца адекватным человеком.

– Насколько жесткий человек Игорь Денисов?

– Не знаю, что у него было в прошлых клубах. Игорь абсолютно адекватный, воспитанный, образованный человек. Любит шахматы. С ним всегда приятно общаться. На самом деле, большая личность.

Если у него есть свое мнение, он будет его отстаивать аргументировано. И это правильно. Психологически он, как Игорь Акинфеев, тоже скала. С него можно и нужно брать пример.