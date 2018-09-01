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  • Медведев: «Игорь Денисов – воспитанный и адекватный человек»

Медведев: «Игорь Денисов – воспитанный и адекватный человек»

1 сентября 2018, 08:54
8

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев поговорил о фигуре полузащитника команды Игоря Денисова. Голкипер считает экс-зенитовца адекватным человеком.

– Насколько жесткий человек Игорь Денисов?

– Не знаю, что у него было в прошлых клубах. Игорь абсолютно адекватный, воспитанный, образованный человек. Любит шахматы. С ним всегда приятно общаться. На самом деле, большая личность.

Если у него есть свое мнение, он будет его отстаивать аргументировано. И это правильно. Психологически он, как Игорь Акинфеев, тоже скала. С него можно и нужно брать пример.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Медведев Никита
Комментарии (8)
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prezent2017
1535782794
Из культурной столицы никак. Не то, что некоторые.
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Евгений П
1535783339
Просто в нашей стране не все любят когда кто-то что-то отстаивает
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triton004
1535784437
Джентельмен
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омск55
1535784658
Со слов Медведева Игорь Денисов воспитанный и адекватный человек а Черчесов нет
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Gornostay
1535788333
Хороший такой заголовок, я бы даже сказал -талантливый))))) Интервью можно не читать)
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Гатчина
1535792797
отстаивать можно по разному,а этот-ХАМ ТРАМВАЙНЫЙ
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Dilasse
1537366762
судя по его репутации, пример с него брать как раз не нужно)))
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