РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Рубином»

«Ростов» и «Рубин» сыграли в матче 6-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе ростовчан забил полузащитник Алексей Ионов с пенальти. У «Рубина» отметился защитник Егор Сорокин.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов (с пенальти), 37; 1:1 – Сорокин, 50.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 88), Юсупов (Калачев, 69), Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов (Гранат, 85), Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 77), Азмун (Шекар, 85).

Предупреждения: Камболов, 63; Коновалов, 65; Азмун, 79; Шекари, 89 – Гацкан, 8; Паршивлюк, 51; Юсупов, 59.

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