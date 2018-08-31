Канчельскис – о поражении «Зенита»: «Почему Иванович отвернулся от мяча? Нас за такое штрафовали в «МЮ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Зенит» за поражение в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с «Мольде».

«Результат есть – самое главное, но хорошей игры мы пока не видим. Но думаю, что Семаку нужно время, чтобы поставить игру. Дзюбы не было, но на него выпала большая нагрузка. Тем более следующий матч со «Спартаком», эта игра важна.

«Мольде» себя здорово проявил, как и в первой игре. Во втором тайме «Зенит» немного расслабился, а норвежцы бьются до конца, проповедуют английский стиль.

Не понимаю, почему Иванович отвернулся от мяча? Нас за такое штрафовали в «Манчестер Юнайтед». Если бы он не отвернулся, то гола бы не было», – сказал Канчельскис.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Мольде» – «Зенит» завершился со счетом 2:1 (первая игра – 1:3).