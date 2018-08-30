Дешам назвал состав сборной Франции на матчи с Германией и Голландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил состав на ближайшие матчи команды. Чемпионы мира в сентябре встретятся с немцами и голландцами.

Голкиперы: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Бенуа Костиль («Бордо»);

защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Адиль Рами («Марсель»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Н’Зонзи («Рома»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Корентин Толиссо («Бавария»);

нападающие: Усмане Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Тома Лемар («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»).