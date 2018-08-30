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Промес: «Следую за своей мечтой»

30 августа 2018, 09:31
42

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который сейчас находится в Испании, заявил, что следует за своей мечтой.

«Следую за своей мечтой, Бог сделал все остальное», – написал Промес в инстаграме.

Ранее сообщалось, что голландец отправился в Испанию для прохождения медосмотра в составе «Севильи». По данным СМИ, 26-летний футболист после его завершения подпишет четырехлетний контракт с испанским клубом.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне голландец провел семь матчей за москвичей во всех турнирах, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач.

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Публикация от text (@qpromes)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (42)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1535610813
севилья предел мечтаний? ))))))) херовый солдат, который не хочет стать генералом
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овертайм
1535610969
вот его уровень истинный) а то распиарили из ничего типа такая звезда) даже ни один клуб играющий в лч его не захотел) а срамтак туда и не смог попасть)
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Чикомас
1535611221
Сдулся...А когда то был лучший легионер, пожалуй..
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Рубик Докоян
1535611459
Сдаётся мне, что Антоха лукавит. Он проказник решил по ближе к о. Ибица перебраться, чтобы там отрываться не только в отпуске, но и по выходным дня...
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Миша13
1535611761
Удачи Промес..ты был ярким футболистом в российском футболе..Спартак заработал,но потерял игрока который тащил всю команду..еще раз удачи..ты заработал..
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SPARTAK 85
1535611762
Удачи!
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KOLBIS
1535611864
Доживу ли я до того дня,когда лучшие легионеры будут мечтать играть в России...
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VAD07
1535612300
Зачем на чёрной коже набивать татухи? Это абсурд!
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Пестрый
1535613327
Здесь жил в гламурной Москве, там в какой то занюханной севилье, здесь имел 4млн в год там будет пахать за 2? Чего то мечта какая то странная)) Не не верю)) в локо хорват сидит за 4 ляма палкой не выгонишь и еще немец приехал тоже на 4 ляма чемпион мира(бывший))) А этот от денег бежит? скорее его спартаковское руководство на выход попросило а по другому этот странный трансфер не имеет объяснений!
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OfaZavr
1535615986
туманное заявление)
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