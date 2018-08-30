Промес: «Следую за своей мечтой»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который сейчас находится в Испании, заявил, что следует за своей мечтой.

«Следую за своей мечтой, Бог сделал все остальное», – написал Промес в инстаграме.

Ранее сообщалось, что голландец отправился в Испанию для прохождения медосмотра в составе «Севильи». По данным СМИ, 26-летний футболист после его завершения подпишет четырехлетний контракт с испанским клубом.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне голландец провел семь матчей за москвичей во всех турнирах, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач.