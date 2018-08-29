Переговоры «Спартака» с «Севильей» по Промесу близки к завершению

По информации Diario De Sevilla, «Севилья» практически договорилась «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса.

Сделка по голландцу очень близка к завершению. Тем не менее, контракт пока не заключен: испанцы осторожничают и хотят еще раз все проверить до того, как будет подписано соглашение.

Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить за 26-летнего футболиста 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей в РПЛ, записав на свой счет 15 голов и восемь результативных передач. Хавбек выступает за московский клуб с 2014 года.