Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Переговоры «Спартака» с «Севильей» по Промесу близки к завершению

Переговоры «Спартака» с «Севильей» по Промесу близки к завершению

29 августа 2018, 16:35
18

По информации Diario De Sevilla, «Севилья» практически договорилась «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса.

Сделка по голландцу очень близка к завершению. Тем не менее, контракт пока не заключен: испанцы осторожничают и хотят еще раз все проверить до того, как будет подписано соглашение.

Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить за 26-летнего футболиста 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей в РПЛ, записав на свой счет 15 голов и восемь результативных передач. Хавбек выступает за московский клуб с 2014 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Eddyson
1535550255
Что именно проверяют-то? Не контрафактный ли Промес, выпущенный под лозунгом импортозамещения?
Ответить
серега кашин
1535550538
главно потом кого-нибудь взять за него
Ответить
Мары
1535551636
Жаль конечно расставаться, но это жизнь. Квинси решил дальше развиваться и испанский чемпионат в какой то мере будет для него вызовом. Спасибо и удачи ему в новом клубе.
Ответить
Полная Канистра
1535552092
ну что поделаешь кто то приходит? кто то уходит ? это футбол это бизнес ХАННИ ГОТОВЬСЯ
Ответить
Супервайзер
1535552803
Если Антоха уйдет, будет очень-очень жаль, но развиваться ему в бролее сильном чемпионате точно надо.
Ответить
RedWhiteFans2
1535553442
Ханни действительно может его заменить.
Ответить
vick-north-west
1535554414
Ну, не зря в прошлой лиге Чемпионов их 5:1 приложили. Показал товар лицом наш Квинси, теперь пойдет в рост. Вопрос только, кому он первым забьет - Барсе или Реалу.
Ответить
oyabun
1535555350
Вот тут многие пишут что на замену Промесу типа будет Ханни. А у меня большие сомнения. Не заметили? - в крайней игре против Динамо, Каррера сделал все 3 замены, но Ханни в них так и не выпустил на поле. Это как раз говорит о том что Массимо не видит его в игре. А вот почему? - это уже отдельный вопрос.
Ответить
OfaZavr
1535561326
сейчас самое время сказать большое спасибо Промесу и отпустить его. для всех сторон это будет наилучших итог. но хотелось чтобы Каррера все же изменил мнение насчет Ханни и постарался после ухода Промеса встроить его в схему.
Ответить
zigbert
1535567701
Хорошо если этот трансфер устроит все заинтересованные стороны. Промеса откровенно жаль и у него было много ярких матчей.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+