Полузащитник «Уфы» Карп: «Надеемся, на матче с «Рейнджерс» будет полный стадион болельщиков»

Полузащитник «Уфы»​ Кэтэлин Карп назвал плюсом для своей команды тот факт, что ответная игра четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с «Рейнджерс» пройдет в России.

«Здорово, что «Рейнджерс» приедет сюда, в Уфу. Надеемся, на матче будет полный стадион болельщиков, которые поддержат нашу команду. Можно сказать, для нас является плюсом, что ответная игра пройдет дома», – считает Карп.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 30 августа, в 17:00 по московскому времени. Результат первой встречи – 0:1.