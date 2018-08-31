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Уфа - Рейнджерс

30.08.2018, Четверг, 17:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Уфа - Рейнджерс
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 23 августа, четверг 21:45 Рейнджерс 1:0 Уфа
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    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 31 августа 2018, 12:29

    ...не проиграли!? и хватит.Это наш футбол.

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    Рейтинг: +226

    Parker8 30 августа 2018, 20:58

    УФА ПОЗОР! проиграть против 9и, стыд

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 30 августа 2018, 20:23

    Разочаровала Уфа

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 30 августа 2018, 18:58

    спасибо, что не проиграли. А что не выиграли в большинстве - хреново. Зато очки для страны в еврокубках заработали.

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    Рейтинг: +107

    vovakry 30 августа 2018, 18:54

    Эх...УФА, УФА....

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    Рейтинг: +448

    Rainmaker 30 августа 2018, 18:53

    Ипать, а нарушения не было! А гол не засчитали...

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 30 августа 2018, 18:51

    В ПФЛ этих девок кривоногих! Весь российский футбол обосрали.
    Судья вам гол засчитал из оффсайда, двух рейнджеров удалил - а вы суки для чего на поле выходили вообще????
    Тренера-дебила - в Антарктиду пингвинов тренировать!

    П.С. Рейнджерс - мужчины! Бились весь матч против 11 долбоящеров и 1 судьи.

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 30 августа 2018, 18:51

    Уфа, с такой игрой, не хер там и делать....

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    Рейтинг: +8987

    vladik12 30 августа 2018, 18:49

    Ничего не смогли против девятерых создать. Вот и поделом, пусть весь сезон борются за выживание в РПЛ.

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    Рейтинг: +60

    stalingradec 30 августа 2018, 18:49

    балбесы

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