Уфа - Рейнджерс

...не проиграли!? и хватит.Это наш футбол.
|Квалификация, 4 раунд
первый матч
|23 августа, четверг
|21:45
|Рейнджерс
|1:0
|Уфа
...не проиграли!? и хватит.Это наш футбол.
УФА ПОЗОР! проиграть против 9и, стыд
спасибо, что не проиграли. А что не выиграли в большинстве - хреново. Зато очки для страны в еврокубках заработали.
Эх...УФА, УФА....
В ПФЛ этих девок кривоногих! Весь российский футбол обосрали.
Судья вам гол засчитал из оффсайда, двух рейнджеров удалил - а вы суки для чего на поле выходили вообще????
Тренера-дебила - в Антарктиду пингвинов тренировать!
П.С. Рейнджерс - мужчины! Бились весь матч против 11 долбоящеров и 1 судьи.
Уфа, с такой игрой, не хер там и делать....
балбесы