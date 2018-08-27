Буффон: «Чувствую себя лучше, чем пять-семь лет назад»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем психологическом самочувствии.

40-летний футболист перешел в парижский клуб из «Ювентуса» этим летом после 17 лет, проведенных в Турине.

«Я понятия не имел, как будут смотреть на меня другие футболисты. Я даже немного опасался.

После 40 лет, проведенных в Италии, никогда не бывает легко изменить свою жизнь и окружающую среду за одну ночь. Иногда мы создаем комфортную зону, и из-за страха или лени мы отказываемся покидать ее, потому что новое всегда вызывает страх.

Я полностью против этого, мне нравится бросать вызов самому себе. Я люблю прогрессировать, сталкиваться с трудностями и понимать, что нужно сделать для их преодоления.

Если бы вы спросили меня, как я себя чувствую по сравнению с 35 годами, я бы сказал: «Думаю, что лучше». Иногда я даже думаю, что это невозможно. Когда я прихожу домой, я говорю эту фразу себе.

И все же в глубине души я чувствую себя лучше, чем пять, шесть или семь лет назад. Я не могу сказать, почему. Возможно, потому, что я изменил свой подход к работе. В моем возрасте все мотивирует», – сказал Буффон.