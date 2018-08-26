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Семин: «Сложности в атаке есть у всех, даже у «Барселоны»

26 августа 2018, 23:00
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1).

«Это вообще проблема всего футбола – когда на одной половине поля играют десять на десять, и игра идет до первого забитого гола. После этого те, кто пропустил, раскрываются.

Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у «Барселоны», когда против нее соперник обороняется всем составом.

Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой», – сказал Семин.

«Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблцие с 8-ю очками.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Барселона Анжи Семин Юрий
Комментарии (7)
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VSt
1535314022
Всё получится. Верим в Сёмина. Он дело знает. Ещё ничего не поздно!
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DOCTOR PENALTY
1535314443
Успехов Палычу!!!
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GoldPlayFIFARus9
1535315243
Меньше Локомотива забили только Крылья и Енисей(у которых игра в запасе)
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sined1951
1535315404
Игра команды хреновая.Командной игры нет, хорошего прессинга нет, плохо выходят в атаку при прессинге соперника, обостряющие пасы в основном неточные. Выручает только хорошие индивидуальные качества отдельных футболистов. Особенно огорчает игра Алексея Миранчука.
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+50/-50
1535317482
В Барселоне они не так заметны. А в Локо прямо таки на лицо. Но за откровенность - спасибо.
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baden69
1535317849
После этих слов Палыча не удивлюсь, если в одной группе с Локо окажется Барса, которая покажет ему свои проблемы в атаке.
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