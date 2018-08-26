Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Сложности в атаке есть у всех, даже у «Барселоны»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1).

    «Это вообще проблема всего футбола – когда на одной половине поля играют десять на десять, и игра идет до первого забитого гола. После этого те, кто пропустил, раскрываются.

    Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у «Барселоны», когда против нее соперник обороняется всем составом.

    Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой», – сказал Семин.

    «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблцие с 8-ю очками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2018 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 27 августа 2018, 00:10

      После этих слов Палыча не удивлюсь, если в одной группе с Локо окажется Барса, которая покажет ему свои проблемы в атаке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 августа 2018, 00:04

      В Барселоне они не так заметны. А в Локо прямо таки на лицо. Но за откровенность - спасибо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 26 августа 2018, 23:30

      Игра команды хреновая.Командной игры нет, хорошего прессинга нет, плохо выходят в атаку при прессинге соперника, обостряющие пасы в основном неточные. Выручает только хорошие индивидуальные качества отдельных футболистов. Особенно огорчает игра Алексея Миранчука.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 26 августа 2018, 23:27

      Меньше Локомотива забили только Крылья и Енисей(у которых игра в запасе)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Deadscream1 > GoldPlayFIFARus9 26 августа 2018, 23:57

      Меньше очков чем Локомотив набрали всего лишь 11 команд (даже те у кого есть игра в запасе не наберут столько же в этом туре)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY 26 августа 2018, 23:14

      Успехов Палычу!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 26 августа 2018, 23:07

      Всё получится. Верим в Сёмина.
      Он дело знает. Ещё ничего не поздно!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11