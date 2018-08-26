Семин: «Сложности в атаке есть у всех, даже у «Барселоны»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Анжи» (2:1).

«Это вообще проблема всего футбола – когда на одной половине поля играют десять на десять, и игра идет до первого забитого гола. После этого те, кто пропустил, раскрываются.

Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у «Барселоны», когда против нее соперник обороняется всем составом.

Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой», – сказал Семин.

«Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблцие с 8-ю очками.