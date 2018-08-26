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    Фоменко: «У «Краснодара» не было возможности победить в Оренбурге»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко дал оценку матчу пятого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). Южане забили на 88 минуте.

    «По тому, как мы играли, победить в игре с «Оренбургом» возможности не было. Хорошо, что удалось дожать соперника в концовке, но у нас мало что получалось. Разберемся, почему была такая неудачная игра.

    Проигрывая 1:0, дали очень много свободного пространства игрокам «Оренбурга». То, что они не реализовали свои моменты – везение. С грустными лицами возвращаемся домой», – сказал Фоменко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Краснодар» идет в таблице пятым.

    Почему «Оренбург» такой крутой? Никто не ожидал

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 16:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 27 августа 2018, 07:21

      нам нужен тренер и 4 топ футболиста

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 августа 2018, 17:27

      так мусаев или фоменко главный тренер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Chesn0k 26 августа 2018, 17:41

      Де юре Мусаев и.о главного тренера и де факто главный. А поскольку у него нет лицензии Рro, то он не может присутствовать на пресс-конференции туда ходит ст. тренер Фоменко который и раздаёт интервью.

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