Фоменко: «У «Краснодара» не было возможности победить в Оренбурге»

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко дал оценку матчу пятого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). Южане забили на 88 минуте.

«По тому, как мы играли, победить в игре с «Оренбургом» возможности не было. Хорошо, что удалось дожать соперника в концовке, но у нас мало что получалось. Разберемся, почему была такая неудачная игра.

Проигрывая 1:0, дали очень много свободного пространства игрокам «Оренбурга». То, что они не реализовали свои моменты – везение. С грустными лицами возвращаемся домой», – сказал Фоменко в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» идет в таблице пятым.

Почему «Оренбург» такой крутой? Никто не ожидал