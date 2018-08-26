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    Аспиликуэта: «Я и не мог представить, что проведу за «Челси» 200 матчей»

    Для защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты матч третьего тура АПЛ против «Ньюкасла» должен стать 200-м за команду. Испанец прокомментировал этот факт.

    «Давайте двигаться шаг за шагом. На данный момент я хочу провести 200-й матч, а потом будет видно, что дальше. Конечно, когда я пришел сюда шесть лет назад, я и мечтать не мог, что сыграю в таком количестве встреч.

    Я знаю, что АПЛ – очень сложный чемпионат, так что надо следить за собой. Я очень рад, я всегда стараюсь двигаться вперед и играть на высшем уровне, много работать на тренировках и готовиться к матчам, так что надеюсь, что смогу поднять планку еще выше, но сейчас самое важное – три очка в матче с «Ньюкаслом», – сказал игрок.

    Аспиликуэта пришел в «Челси» в 2012 году.

    Источник: ФК «Челси»

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    26.08.2018 13:59
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