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Ташаев может пропустить матч против «Зенита»

25 августа 2018, 23:19
13

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев продолжает восстанавливаться после травмы и может пропустить матч 6-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом рассказал глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

«Думаю, Ещенко восстановится чуть скорее, а Ташаев – чуть медленнее. Что касается Боккетти, то, надеюсь, он начнет тренироваться на следующей неделе, у Ломовицкого все обошлось, был ушиб. Думаю, что Ломовицкий, Ещенко и Боккетти вернутся в общую группу «Спартака» до матча с «Зенитом», насчет Ташаева – не уверен», – сказал Вартапетов.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (13)
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Рубик Докоян
1535228610
В " Зените" может Шатов восстановится и выйдет на замену. Главное, чтобы новых травмированных не было. " Зениту" до " Спартака" ещё две игры предстоит. Желательно, чтобы все сильнейшие игроки обеих команд были в составе.
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viktorssuslov
1535230293
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пряник929
1535230987
Перешел и на лавку лазарета
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Мары
1535236847
Пошли игры чисто змеиного поручения.................
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Фотон
1535256162
Да не заиграет он в спартаке.
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батог
1535261281
Пусть подлечится!!! Не на одном Ташаеве игра поставлена. Почти целый сезон впереди!!! Лечись Саша, ты нам здоровеньким нужен!!!!
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polt
1535270005
А как же обещанный гол?
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lotsman
1535270447
С Ташаевым, без Ташаева, Зенит должен побеждать Спартак.
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OfaZavr
1535273390
ну и пусть спокойно устранит все проблемы со здоровьем, торопиться не следует.
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zigbert
1535354318
Здолровья Александру. Не зря он не вышел на матч с Динамо.
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