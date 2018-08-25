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    Ташаев может пропустить матч против «Зенита»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев продолжает восстанавливаться после травмы и может пропустить матч 6-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом рассказал глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    «Думаю, Ещенко восстановится чуть скорее, а Ташаев – чуть медленнее. Что касается Боккетти, то, надеюсь, он начнет тренироваться на следующей неделе, у Ломовицкого все обошлось, был ушиб. Думаю, что Ломовицкий, Ещенко и Боккетти вернутся в общую группу «Спартака» до матча с «Зенитом», насчет Ташаева – не уверен», – сказал Вартапетов.

    Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.

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    Источник: ТАСС

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    25.08.2018 23:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 10:18

      Здолровья Александру. Не зря он не вышел на матч с Динамо.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:49

      ну и пусть спокойно устранит все проблемы со здоровьем, торопиться не следует.

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 26 августа 2018, 11:00

      С Ташаевым, без Ташаева, Зенит должен побеждать Спартак.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 26 августа 2018, 10:53

      А как же обещанный гол?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 августа 2018, 08:28

      Пусть подлечится!!! Не на одном Ташаеве игра поставлена. Почти целый сезон впереди!!! Лечись Саша, ты нам здоровеньким нужен!!!!

      6
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 августа 2018, 07:02

      Да не заиграет он в спартаке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 01:40

      Пошли игры чисто змеиного поручения.................

      3
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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 26 августа 2018, 00:47

      залистали)))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 августа 2018, 00:03

      Перешел и на лавку лазарета

      3
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:51

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