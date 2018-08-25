Ташаев может пропустить матч против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев продолжает восстанавливаться после травмы и может пропустить матч 6-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом рассказал глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

«Думаю, Ещенко восстановится чуть скорее, а Ташаев – чуть медленнее. Что касается Боккетти, то, надеюсь, он начнет тренироваться на следующей неделе, у Ломовицкого все обошлось, был ушиб. Думаю, что Ломовицкий, Ещенко и Боккетти вернутся в общую группу «Спартака» до матча с «Зенитом», насчет Ташаева – не уверен», – сказал Вартапетов.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.

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