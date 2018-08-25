«Реал» этим летом отказался продавать Льоренте «Роме»

«Рома» нынешним летом хотела заполучить полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте.

Спортивный директор римлян Мончи неоднократно пытался договориться об аренде или полноценном переходе 23-летнего футболиста вплоть до закрытия трансферного окна в Серии А 19 августа.

Тем не менее, «Реал» отказался отпускать испанца после того, как оправил в аренду в «Челси» Матео Ковачича.

В сезоне-2017/18 Льоренте провел за мадридцев 20 матчей. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.