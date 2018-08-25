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    «Реал» этим летом отказался продавать Льоренте «Роме»

    «Рома» нынешним летом хотела заполучить полузащитника «Реала» Маркоса Льоренте.

    Спортивный директор римлян Мончи неоднократно пытался договориться об аренде или полноценном переходе 23-летнего футболиста вплоть до закрытия трансферного окна в Серии А 19 августа.

    Тем не менее, «Реал» отказался отпускать испанца после того, как оправил в аренду в «Челси» Матео Ковачича.

    В сезоне-2017/18 Льоренте провел за мадридцев 20 матчей. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    25.08.2018 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      rus333 25 августа 2018, 17:05

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