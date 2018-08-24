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    «Балтика»: «Финансовая ситуация исправляется, бойкота игры не будет»

    Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков рассказал о финансовой ситуации в клубе. По его словам, она налаживается и бойкота со стороны игроков ближайшего матча не будет.

    «Сегодня нам «Янтарный комбинат» прислал подписанный договор, собственно, для спонсорства. Мы понимаем, что уже на следующей неделе будут приходить первые средства, поэтому в целом финансовая ситуация тоже будет сейчас исправляться.

    Да, действительно такая проблема была, сейчас мы будем ее устранять. Все слухи о том, что будет бойкот игры и так далее, являются только слухами, команда готовится к матчу, сегодня состоялась тренировка, завтра предматчевая тренировка, все в норме», – сказал функционер.

    «Балтика» идет в зоне вылета ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2018 21:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 09:45

      Скорей всего это явление временное и кризиса не избежать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:14

      ну хорошо хоть у каких-то команд ситуация исправляется и налаживается а не как обычно только обещают а заканчивается все плачевно.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 августа 2018, 21:50

      У "Балтики " финансовые проблемы уже на старте в ФНЛ, а в РПЛ куда они стремятся тем более не потянут без мощного финансового спонсора. Регион ведь дотационный, малонаселённый и специфический в плане географии. Здесь только транспортные расходы будут значительными как и для команд ДВ.

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