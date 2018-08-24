«Балтика»: «Финансовая ситуация исправляется, бойкота игры не будет»

Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков рассказал о финансовой ситуации в клубе. По его словам, она налаживается и бойкота со стороны игроков ближайшего матча не будет.

«Сегодня нам «Янтарный комбинат» прислал подписанный договор, собственно, для спонсорства. Мы понимаем, что уже на следующей неделе будут приходить первые средства, поэтому в целом финансовая ситуация тоже будет сейчас исправляться.

Да, действительно такая проблема была, сейчас мы будем ее устранять. Все слухи о том, что будет бойкот игры и так далее, являются только слухами, команда готовится к матчу, сегодня состоялась тренировка, завтра предматчевая тренировка, все в норме», – сказал функционер.

«Балтика» идет в зоне вылета ФНЛ.