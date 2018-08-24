Карпин: «Ковер? Хороший маркетинговый ход»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тему ковра, появившегося на трибунах во время матча четвертого тура РПЛ против «Енисея» (4:0). Специалист считает ее хорошим маркетингом.

«Это хорошая пиар-служба, маркетинговый ход. К нам, футболистам, к команде это никакого отношения не имеет. Мы занимаемся, работаем», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

На игру пятого тура против «Арсенала» ковер тоже привезли.

Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму