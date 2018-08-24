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    Карпин: «Ковер? Хороший маркетинговый ход»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тему ковра, появившегося на трибунах во время матча четвертого тура РПЛ против «Енисея» (4:0). Специалист считает ее хорошим маркетингом.

    «Это хорошая пиар-служба, маркетинговый ход. К нам, футболистам, к команде это никакого отношения не имеет. Мы занимаемся, работаем», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    На игру пятого тура против «Арсенала» ковер тоже привезли.

    Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 21:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 августа 2018, 00:12

      Ковёр футболу не помеха , а болельщикам потеха.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2018, 21:43

      Ковер Карпина становится талисманом Ростова....это наследие Курбана Бекиевича элемент туркменского флага))

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > a-rakhmatov 24 августа 2018, 22:30

      ты серьёзно??? или так зашутил??

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > _Marqella_ 24 августа 2018, 23:05

      а что , тут плохого ?...тебе всё не нравится !и футбол можно видеть по разному !...кто то как ты ....и не видит реальных лидеров в команде -а не тех кого пресса и комментаторы пиарят !

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 августа 2018, 21:25

      "На ковре-вертолете мимо радуги
      Мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки!
      На ковре-вертолете ветер бьет в глаза,
      Нам хотя бы на излете заглянуть за..."
      гр. " Агата Кристи."(С)..полная..........

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