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    Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму


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    Голосов: 8
    21.08.2018 18:10
    Самый забавный вирусняк месяца.

    В матче четвертого тура «Ростов» у себя дома забил четыре безответных мяча «Енисею». Впрочем, главным итогом игры не стал дубль Сигурдарсона, гол новичка Гулиева или разгром Аленичева Карпиным. Сейчас все забыли про футбол и обсуждают, как болельщик принес на стадион домашний ковер и размахивал им во время голов.

    Клуб отреагировал еще во время матча:

    Лайков было собрано в четыре раза больше, чем планировалось. Так что сначала с ковром пофотографировались…

    … а потом клуб выполнил обещание.

    «Этот ковер находился у меня дома. Несколько раз возил его на море – просто отдыхать с друзьями, есть даже фотографии 2015-2016 годов. Вообще, появление ковра можно расценивать как призыв домашних болельщиков приходить на стадион. Ведь ковер – это домашний атрибут. Хочется, чтобы болельщики чувствовали себя на стадионе как дома», – рассказал владелец ковра Алексей в интервью Sports.ru.

    В клубе при этом продолжали развлекаться.

    Валерий Георгиевич поддержал флешмоб.

    В «Енисее» поняли, почему забить не удалось.

    И потом шутки про ковер разлетелись на мемы:

    Сейчас мало кто вспоминает, что в российском футболе такое уже было. Три года назад фанаты «Шинника» приехали на выезд против «Спартака-2» и повесили ковер рядом с баннерами. Ярославский клуб проиграл 0:2, но матч запомнился куда меньше.

    «На самом деле, это не ковер, а плед. Он у меня ездит в машине, и у него две функции: греть пассажиров и выполнять роль подстилки, например, при замене колеса. Перед матчем одна наша пассажирка замерзла и взяла плед на сектор. А потом кто-то вывесил его рядом с баннерами. На самом деле, не хотелось бы разрушать какую-то интригу, но никакого скрытого смысла в этом не было. У молодых ребят-фанатов это называется «угар», – рассказал один из фанатов «Шинника» в интервью «Pro Город».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «ВКонтакте», Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 26 августа 2018, 17:36

      Да пусть хоть свиную голову приносят, лишь бы клуб выигрывал!

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 26 августа 2018, 15:07

      в следующий раз вывешивайте трусы и носки, понталоны или что у вас в деревне носят посмеемся..

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 августа 2018, 16:54

      По ходу Шахтёр из Шахт ходит в каске и не о чём не беспокоится.)))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 августа 2018, 09:21

      Ковер-самолет для Карпина для перелетов в др. клубы тренером.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 августа 2018, 19:39

      колхоз показал свое лицо=)))

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 августа 2018, 13:44

      Хороший , легкий юмор

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 22 августа 2018, 12:37

      Ребята,давайте жить дружно и ставить друг другу плюсики.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      ruded 22 августа 2018, 11:04

      заключили соглашение с Туркменией - вот пиарят продукцию. Может и "хозяин" новый будет типа Алишера - он то продает акции Арсенала англицкого))

      0
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      Рейтинг: +13

      Вертол 22 августа 2018, 10:52

      У КАРПИНА БОРОДА В ЦВЕТ КОВРА !!! ГОТОВИЛСЯ!!!! ростовфантастик

      -2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 августа 2018, 20:14

      У меня на даче в параше похожий коврик лежит,только размером поменьше.

      -2
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