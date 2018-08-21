Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму

В матче четвертого тура «Ростов» у себя дома забил четыре безответных мяча «Енисею». Впрочем, главным итогом игры не стал дубль Сигурдарсона, гол новичка Гулиева или разгром Аленичева Карпиным. Сейчас все забыли про футбол и обсуждают, как болельщик принес на стадион домашний ковер и размахивал им во время голов.

Клуб отреагировал еще во время матча:

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Лайков было собрано в четыре раза больше, чем планировалось. Так что сначала с ковром пофотографировались…

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… а потом клуб выполнил обещание.

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«Этот ковер находился у меня дома. Несколько раз возил его на море – просто отдыхать с друзьями, есть даже фотографии 2015-2016 годов. Вообще, появление ковра можно расценивать как призыв домашних болельщиков приходить на стадион. Ведь ковер – это домашний атрибут. Хочется, чтобы болельщики чувствовали себя на стадионе как дома», – рассказал владелец ковра Алексей в интервью Sports.ru.

В клубе при этом продолжали развлекаться.

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Валерий Георгиевич поддержал флешмоб.

В «Енисее» поняли, почему забить не удалось.

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И потом шутки про ковер разлетелись на мемы:

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Сейчас мало кто вспоминает, что в российском футболе такое уже было. Три года назад фанаты «Шинника» приехали на выезд против «Спартака-2» и повесили ковер рядом с баннерами. Ярославский клуб проиграл 0:2, но матч запомнился куда меньше.

«На самом деле, это не ковер, а плед. Он у меня ездит в машине, и у него две функции: греть пассажиров и выполнять роль подстилки, например, при замене колеса. Перед матчем одна наша пассажирка замерзла и взяла плед на сектор. А потом кто-то вывесил его рядом с баннерами. На самом деле, не хотелось бы разрушать какую-то интригу, но никакого скрытого смысла в этом не было. У молодых ребят-фанатов это называется «угар», – рассказал один из фанатов «Шинника» в интервью «Pro Город».