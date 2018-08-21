Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму

Главный мем недели – ковер. С ним фотографируется Карпин, а «Ростов» выпустит форму

В матче четвертого тура «Ростов» у себя дома забил четыре безответных мяча «Енисею». Впрочем, главным итогом игры не стал дубль Сигурдарсона, гол новичка Гулиева или разгром Аленичева Карпиным. Сейчас все забыли про футбол и обсуждают, как болельщик принес на стадион домашний ковер и размахивал им во время голов.

Клуб отреагировал еще во время матча:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Лайков было собрано в четыре раза больше, чем планировалось. Так что сначала с ковром пофотографировались…

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

… а потом клуб выполнил обещание.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Этот ковер находился у меня дома. Несколько раз возил его на море – просто отдыхать с друзьями, есть даже фотографии 2015-2016 годов. Вообще, появление ковра можно расценивать как призыв домашних болельщиков приходить на стадион. Ведь ковер – это домашний атрибут. Хочется, чтобы болельщики чувствовали себя на стадионе как дома», – рассказал владелец ковра Алексей в интервью Sports.ru.

В клубе при этом продолжали развлекаться.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Валерий Георгиевич поддержал флешмоб.

В «Енисее» поняли, почему забить не удалось.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И потом шутки про ковер разлетелись на мемы:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас мало кто вспоминает, что в российском футболе такое уже было. Три года назад фанаты «Шинника» приехали на выезд против «Спартака-2» и повесили ковер рядом с баннерами. Ярославский клуб проиграл 0:2, но матч запомнился куда меньше.

«На самом деле, это не ковер, а плед. Он у меня ездит в машине, и у него две функции: греть пассажиров и выполнять роль подстилки, например, при замене колеса. Перед матчем одна наша пассажирка замерзла и взяла плед на сектор. А потом кто-то вывесил его рядом с баннерами. На самом деле, не хотелось бы разрушать какую-то интригу, но никакого скрытого смысла в этом не было. У молодых ребят-фанатов это называется «угар», – рассказал один из фанатов «Шинника» в интервью «Pro Город».

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил Шевченко
1534865195
Интересно было прочитать,спасибо))
Ответить
Чуни Муни
1534865353
У кого есть старые ковры, паласы, пылесосы, вешалки, самовары, и другие ненужные вещи, приходите на Ростов Арена, вам помогут не только от этих вещей избавится , но и прославиться.
Ответить
yarik1_78
1534871643
У меня на даче в параше похожий коврик лежит,только размером поменьше.
Ответить
Вертол
1534924332
У КАРПИНА БОРОДА В ЦВЕТ КОВРА !!! ГОТОВИЛСЯ!!!! ростовфантастик
Ответить
ruded
1534925083
заключили соглашение с Туркменией - вот пиарят продукцию. Может и "хозяин" новый будет типа Алишера - он то продает акции Арсенала англицкого))
Ответить
vgarakh
1534934648
Хороший , легкий юмор
Ответить
вместе с ЦСКА
1534955955
колхоз показал свое лицо=)))
Ответить
Чуни Муни
1535032494
По ходу Шахтёр из Шахт ходит в каске и не о чём не беспокоится.)))
Ответить
вместе с ЦСКА
1535285234
в следующий раз вывешивайте трусы и носки, понталоны или что у вас в деревне носят посмеемся..
Ответить
Par Mezan
1535294193
Да пусть хоть свиную голову приносят, лишь бы клуб выигрывал!
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
17
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
3
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
3
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
23
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
5
Игрок «Крыльев» включил РПЛ в число топ-6 лиг Европы
13:07
3
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
12
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
3
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
3
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
12
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
10
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
10
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
5
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+