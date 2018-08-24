Дженас: «Отдавать «Золотой мяч» только Роналду и Месси – это неуважение к другим футболистам»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас считает, что количество голов и передач не должно быть основным критерием при выборе победителя «Золотого мяча».

По мнению англичанина, есть много футболистов, которые заслужили престижную награду, но так и не получили ее.

В последние десять лет «Золотой мяч» выигрывают только два футболиста – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Могут ли другие футболисты бороться за «Золотой мяч»? Вы хотели бы так думать. Я чувствую, что мы находимся в эпоху отсутствия уважения к другим игрокам, даже в свете того, что сделали Месси и Роналду.

То, что делают аргентинец и португалец, – удивительно. Но я чувствую, что в начале сезона мы просто говорим, что награду получит тот, кто будет лучшим из них двоих. Если учесть, что такие футболисты, как Андрес Иньеста или Хави никогда не выигрывали «Золотой мяч», то никто не сможет этого сделать.

Месси и Роналду словно не люди. Они проводят отличные сезоны. Но если вы действительно взглянете на других футболистов, как Модрич в этом году или Рибери. Франк мог получить награду несколько лет назад, но так и не получил», – сказал Дженас.