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    Дженас: «Отдавать «Золотой мяч» только Роналду и Месси – это неуважение к другим футболистам»

    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас считает, что количество голов и передач не должно быть основным критерием при выборе победителя «Золотого мяча».

    По мнению англичанина, есть много футболистов, которые заслужили престижную награду, но так и не получили ее.

    В последние десять лет «Золотой мяч» выигрывают только два футболиста – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

    «Могут ли другие футболисты бороться за «Золотой мяч»? Вы хотели бы так думать. Я чувствую, что мы находимся в эпоху отсутствия уважения к другим игрокам, даже в свете того, что сделали Месси и Роналду.

    То, что делают аргентинец и португалец, – удивительно. Но я чувствую, что в начале сезона мы просто говорим, что награду получит тот, кто будет лучшим из них двоих. Если учесть, что такие футболисты, как Андрес Иньеста или Хави никогда не выигрывали «Золотой мяч», то никто не сможет этого сделать.

    Месси и Роналду словно не люди. Они проводят отличные сезоны. Но если вы действительно взглянете на других футболистов, как Модрич в этом году или Рибери. Франк мог получить награду несколько лет назад, но так и не получил», – сказал Дженас.

    Источник: Squawka Football

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    24.08.2018 13:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 06:19

      И Месси и Роналду уже отстой.

      1
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      Рейтинг: +253

      Sancool 24 августа 2018, 22:37

      Ребят, все молодцы, все поддерживают его слова, это хорошо. Но назовите мне сезон когда вместо Криша или Месси? кто то больше заслуживал Золотого меча? это два гения, и многим футболистам не повезло играть в их эпоху)

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 августа 2018, 19:33

      мда когда играли Зидан Рональдиньо Шевченко и прочие звезды не было такой доминации одного двух игроков а теперь

      0
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      ...
      Рейтинг: +26

      zlatan24 > anri1703 24 августа 2018, 23:29

      В том то и дело были поколения гениальных футболистов, сейчас то ли футбол изменился то ли что-то ещё не так

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 18:52

      полностью поддерживаю, за эти годы было много прекрасных игроков которые должны были получить ЗМ но так и не получили.

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 августа 2018, 16:33

      наверное,нет ничего более субьективного,чем выбор лучшего из лучших.потому споры в этом вопросе извечны.

      5
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 августа 2018, 16:14

      абсолютно согласен.давно уже пора изменить критерии и систему оценки.

      6
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 августа 2018, 15:45

      извиняюсь, чё та не полный список, а де наши зюба?канифееф?,братья биризуцкие?

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 августа 2018, 15:19

      А ведь кто-то уже высказывался на тему Золотого мяча. Не помню точно кто говорил, но суть заключается в следующем. Надо менять сам принцип голосования за присуждение Золотого мяча. Приезжают различные делегации из не совсем футбольных стран типа Мавритании, Мали, Нигер, Чад, Судан, Ангола, Таджикистан, Туркменистан и т.д. Из всех существующих футболистов по имени они знают только двух: Лионель Месси и Криштиану Роналду. Вот поэтому только за них и голосуют, потому что других тупо не знают.

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > BRO_football 24 августа 2018, 15:41

      Даже в этих как ты выразился нефутбольных странах знают, что такое тв и футбольные трансляции, а значит, там люди имеют возможность следить за главными событиями этого вида спорта. Да и посылают на голосование они наверняка тех, кто разбирается в футболе гораздо лучше тебя, смекаешь?

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      Рейтинг: +24996

      bset 24 августа 2018, 14:55

      Награду отдают лучшему. Кто виноват, что Месси и Роналду далеко впереди?

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 14:31

      Модрич, но никак не Роналду. Кстати ,Роналду терпеть не могу. Козел.

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