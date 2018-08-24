Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дженас: «Отдавать «Золотой мяч» только Роналду и Месси – это неуважение к другим футболистам»

Дженас: «Отдавать «Золотой мяч» только Роналду и Месси – это неуважение к другим футболистам»

24 августа 2018, 13:52
20

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас считает, что количество голов и передач не должно быть основным критерием при выборе победителя «Золотого мяча».

По мнению англичанина, есть много футболистов, которые заслужили престижную награду, но так и не получили ее.

В последние десять лет «Золотой мяч» выигрывают только два футболиста – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Могут ли другие футболисты бороться за «Золотой мяч»? Вы хотели бы так думать. Я чувствую, что мы находимся в эпоху отсутствия уважения к другим игрокам, даже в свете того, что сделали Месси и Роналду.

То, что делают аргентинец и португалец, – удивительно. Но я чувствую, что в начале сезона мы просто говорим, что награду получит тот, кто будет лучшим из них двоих. Если учесть, что такие футболисты, как Андрес Иньеста или Хави никогда не выигрывали «Золотой мяч», то никто не сможет этого сделать.

Месси и Роналду словно не люди. Они проводят отличные сезоны. Но если вы действительно взглянете на других футболистов, как Модрич в этом году или Рибери. Франк мог получить награду несколько лет назад, но так и не получил», – сказал Дженас.

Источник: Squawka Football
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Дженас Джермэйн
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Avaretz
1535108193
В этом году только Модрич заслуживает эту награду. Лига чемпионов и вице чемпион мира, а из защитников Варан, лига чемпионов и чемпион мира
Ответить
insider_retro
1535110257
Надо тогда определиться для дальнейшего присуждения ЗМ... Либо за голы, передачи и завоёванные титулы в сезоне - чётко в цифрах и деталях!.. Либо баллы голосования, эмоции болельщиков, мнения экспертов и журналистов - размытые, разные и не конкретные... Всем всегда не угодить... Можно поменять и расширить формат претендентов...
Ответить
Фотон
1535110287
Модрич, но никак не Роналду. Кстати ,Роналду терпеть не могу. Козел.
Ответить
bset
1535111742
Награду отдают лучшему. Кто виноват, что Месси и Роналду далеко впереди?
Ответить
koli4ka
1535114725
извиняюсь, чё та не полный список, а де наши зюба?канифееф?,братья биризуцкие?
Ответить
Marley Bob
1535116450
абсолютно согласен.давно уже пора изменить критерии и систему оценки.
Ответить
Vladarg
1535117592
наверное,нет ничего более субьективного,чем выбор лучшего из лучших.потому споры в этом вопросе извечны.
Ответить
OfaZavr
1535125932
полностью поддерживаю, за эти годы было много прекрасных игроков которые должны были получить ЗМ но так и не получили.
Ответить
Sancool
1535139440
Ребят, все молодцы, все поддерживают его слова, это хорошо. Но назовите мне сезон когда вместо Криша или Месси? кто то больше заслуживал Золотого меча? это два гения, и многим футболистам не повезло играть в их эпоху)
Ответить
Фотон
1535167143
И Месси и Роналду уже отстой.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+