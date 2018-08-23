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  • Асенсио: «Надеюсь, я буду становиться все более важным игроком для «Реала»

Асенсио: «Надеюсь, я буду становиться все более важным игроком для «Реала»

23 августа 2018, 20:25
2

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал об игре в мадридском клубе.

«Моя главная цель всегда – добиться успеха в «Реале». Никогда не знаешь, что будет после этого.

У меня уже появилась возможность выходить в старте в очень важных матчах «Реала» и сборной Испании. Надеюсь, что с каждым разом буду становиться все более важным игроком и буду выходить на поле все регулярнее», – сказал Асенсио.

В межсезонье игрок был близок к уходе из «Реала» из-за недостатка игровой практики в прошлом сезоне.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Асенсио Марко
Комментарии (2)
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Maxi_7
1535071143
Марко действительно хорош, но его нужно использовать на позиции атакующего полузащитника - поднападающего, там бы он приносил максимальную пользу, потому как на фланге атаки ему катастрофически не хватает скорости и дриблинга, это не его сильные стороны, его конек - пас, удар и видение поля. Но для смены позиции придется подождать, потому как при живых Модриче и Кроссе места в полузащите пока просто нет.
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Патронташ
1535081638
Все в твоих руках. Точнее ногах.
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