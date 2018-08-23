Асенсио: «Надеюсь, я буду становиться все более важным игроком для «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал об игре в мадридском клубе.

«Моя главная цель всегда – добиться успеха в «Реале». Никогда не знаешь, что будет после этого.

У меня уже появилась возможность выходить в старте в очень важных матчах «Реала» и сборной Испании. Надеюсь, что с каждым разом буду становиться все более важным игроком и буду выходить на поле все регулярнее», – сказал Асенсио.

В межсезонье игрок был близок к уходе из «Реала» из-за недостатка игровой практики в прошлом сезоне.