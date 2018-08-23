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  • Васютин: «При Луневе, Лодыгине и Кержакове смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех»

Васютин: «При Луневе, Лодыгине и Кержакове смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех»

23 августа 2018, 09:05
4

Голкипер норвежского «Сарпсборга» Александр Васютин рассказал о причинах своего ухода из «Зенита».

«В «Зените» сейчас настолько сильная вратарская позиция, что и без меня у штаба головной боли хватает. А тогда был другой тренер, и мы решили, что лучше еще раз сходить в аренду, туда, где все получалось.

Почувствовать себя первым номером можешь, только играя. А считать себя вторым, третьим или четвертым вратарем и тем более этим кичиться – смешно.

Доверяют обычно футболистам, которые играют. В моем случае шансы давались только в тренировочных играх, и то – по минимуму. Представьте, приезжаешь на сбор, а там – Лодыгин, Кержаков, Малафеев, Бабурин… И ты. И всем надо поиграть. Конечно, мне доставалось немного времени. Вратарская позиция в «Зените» стабильно сильная и в дополнительном укреплении, наверное, не нуждается.

Когда в основной команде есть Лунев, Лодыгин и Кержаков, смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех.

В «Зените» держало все! Родной город, в команде с семи лет. Конечно, было непросто отказаться от всего этого. Но, проанализировав ситуацию, взвесив планы на будущее, решили с агентом, что сейчас будет правильнее идти дальше своим путем, отдельно от «Зенита», – рассказал Васютин.

Васютин в своей карьере не провел ни одного официального матча за «Зенит».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Зенит Сарпсборг 08 Кержаков Михаил Малафеев Вячеслав Бабурин Егор Лунев Андрей Васютин Александр Лодыгин Юрий
Комментарии (4)
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giluxa1963
1535005618
вратарей много а в рамке быть не кому
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Garrincha58
1535005875
зря он так Лодыркин не надежный вратарь Лунев тоже не ахти какой так что надо стараться и доказывать что ты лучше этих самозванцев
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prezent2017
1535007645
Юрку Лодыгина пора гнать. Пусть бы в аренде поиграл. А вот своего Васютина заявить хотя бы для начала за Зенит-2.
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Рубик Докоян
1535016458
Мне его позиция близка. В Финляндии он отыграл в аренде, был признан лучшим вратарём чемпиона. Сейчас будет играть и набираться опыта и мастерства. Прибавит, а парень хорош в рамке, то могут пригласить и в более солидные чемпионаты и команды. Полировать лавку в " Зените" есть кому...
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