Васютин: «При Луневе, Лодыгине и Кержакове смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех»

Голкипер норвежского «Сарпсборга» Александр Васютин рассказал о причинах своего ухода из «Зенита».

«В «Зените» сейчас настолько сильная вратарская позиция, что и без меня у штаба головной боли хватает. А тогда был другой тренер, и мы решили, что лучше еще раз сходить в аренду, туда, где все получалось.

Почувствовать себя первым номером можешь, только играя. А считать себя вторым, третьим или четвертым вратарем и тем более этим кичиться – смешно.

Доверяют обычно футболистам, которые играют. В моем случае шансы давались только в тренировочных играх, и то – по минимуму. Представьте, приезжаешь на сбор, а там – Лодыгин, Кержаков, Малафеев, Бабурин… И ты. И всем надо поиграть. Конечно, мне доставалось немного времени. Вратарская позиция в «Зените» стабильно сильная и в дополнительном укреплении, наверное, не нуждается.

Когда в основной команде есть Лунев, Лодыгин и Кержаков, смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех.

В «Зените» держало все! Родной город, в команде с семи лет. Конечно, было непросто отказаться от всего этого. Но, проанализировав ситуацию, взвесив планы на будущее, решили с агентом, что сейчас будет правильнее идти дальше своим путем, отдельно от «Зенита», – рассказал Васютин.

Васютин в своей карьере не провел ни одного официального матча за «Зенит».