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    Нападающий киевского «Динамо» Беседин: «Пенальти на Цыганкове был, но судья решил иначе»

    Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин считает, что арбитр Клеман Турпен должен был назначить пенальти за фол на Викторе Цыганкове в матче с «Аяксом».

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Аякс» – «Динамо» Киев завершился со счетом 3:1.

    – Я был рядом. Пенальти был, но судья решил иначе. Это футбол. После этого у нас тоже были моменты, но «Аякс» выручил вратарь. Да, если бы судья поставил пенальти, счет мог бы стать 2:1, и дома было бы легче.

    – Но фол был?

    – Да, фол был.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2018 07:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 августа 2018, 10:30

      Да там пенальти должен был быть. Но ведь судья и в ворота Динамо тоже не поставил пенальти когда мог.
      Так что 1:1

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 23 августа 2018, 08:15

      Нечего скакунам делать в лч

      0
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Михаил_Боярский 23 августа 2018, 08:48

      Кому нечего делать - те уже вылетели и лапу сосут))

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