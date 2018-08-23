Нападающий киевского «Динамо» Беседин: «Пенальти на Цыганкове был, но судья решил иначе»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин считает, что арбитр Клеман Турпен должен был назначить пенальти за фол на Викторе Цыганкове в матче с «Аяксом».

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Аякс» – «Динамо» Киев завершился со счетом 3:1.

– Я был рядом. Пенальти был, но судья решил иначе. Это футбол. После этого у нас тоже были моменты, но «Аякс» выручил вратарь. Да, если бы судья поставил пенальти, счет мог бы стать 2:1, и дома было бы легче.

– Но фол был?

– Да, фол был.