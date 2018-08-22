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    Хузин матерился на пресс-конференции после игры со «СКА-Хабаровском» и получил овации

    Главный тренер «Луча» Рустем Хузин выразил недовольство судейством после матча 1/32 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:0). Специалист использовал нецензурную лексику.

    «Я никогда судейство не обсуждаю, но сегодня хочется высказаться по этому поводу. Это просто какой-то кошмар. Ребят за игру поблагодарил.

    Обещаю, через четыре дня в ФНЛ дадим хабаровчанам хороший бой. *****, искры будут лететь, *****, искры», – пообещал Хузин.

    Игра в рамках ФНЛ между этими соперниками состоится 26 августа.

    ВИДЕО

    Источник: YouTube

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    22.08.2018 22:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:13

      Бывает и выскочит крепкое словцо ,но что бы так прилюдно. Надо как то по аккуратней.

      3
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      Рейтинг: +3414

      AZ 23 августа 2018, 13:44

      Дисквалифицировать козла на длительный срок... Если работаешь на уровне российской прессы, ты не обязан так говорить! А лучше в психушку!

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 августа 2018, 10:28

      Та, это не матерился, так, губами пошевелил. То ли дело Григорян.))))

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 10:25

      некорректно конечно но его понять можно душой переживает вот и вырвалось.

      6
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 23 августа 2018, 07:40

      Поняли искры будут литеть

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 05:17

      А Бутенко предложил запретить критику судейства. И о чем тогда говорить на пресс-конференциях? А так-то мат в общественном месте вроде бы как должен наказываться по закону.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 августа 2018, 03:10

      Как бы не вышло, как с Лукашенко (пописел, пописел и присел) ))) Да, Вадик по хлеще чувак, он на весь мир без конференций с чувством, с толком, с расстановкой выдал) Короче бронируйте места и все на супер-матч СКА - Луч!

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 августа 2018, 00:34

      Ну нужно как то держать себя в узде...***!!!А то эти судьи уже всех *******!!!

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 августа 2018, 00:05

      Воспитанный малый)

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 августа 2018, 00:03

      Процитирую классика "а судьи кто?"

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