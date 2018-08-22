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  • Хузин матерился на пресс-конференции после игры со «СКА-Хабаровском» и получил овации

Хузин матерился на пресс-конференции после игры со «СКА-Хабаровском» и получил овации

22 августа 2018, 22:17
18

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин выразил недовольство судейством после матча 1/32 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:0). Специалист использовал нецензурную лексику.

«Я никогда судейство не обсуждаю, но сегодня хочется высказаться по этому поводу. Это просто какой-то кошмар. Ребят за игру поблагодарил.

Обещаю, через четыре дня в ФНЛ дадим хабаровчанам хороший бой. *****, искры будут лететь, *****, искры», – пообещал Хузин.

Игра в рамках ФНЛ между этими соперниками состоится 26 августа.

ВИДЕО

Источник: YouTube
Россия. Кубок Россия. ФНЛ Луч СКА-Хабаровск Хузин Рустем
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1534966831
Судейство обсуждать бесполезно, критикуй не критикуй - всё равно получишь ...
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Chesn0k
1534967021
Ну всё, ***, в следующей игре ждём искры, ***))
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vladik12
1534967248
По-моему, лучшей рекламы ближайшему матчу своего клуба не придумать.
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vladik12
1534967286
Придется посмотреть матч). Проверить, отвечает ли Рустем за базар.
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Zenmaster
1534968572
Доколе бл ть , судейский вопрос , бл ть , будет стоять , бл ть ???
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РМЗ
1534968795
Ох от души сказал, со слезами на глазах. Придется смотреть фнл. Мне не нужна красота футбола барселоны. Я люблю страсть ! Это и есть любовь к футболу
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OfaZavr
1535009104
некорректно конечно но его понять можно душой переживает вот и вырвалось.
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ItalianFootball
1535009332
Та, это не матерился, так, губами пошевелил. То ли дело Григорян.))))
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AZ
1535021089
Дисквалифицировать козла на длительный срок... Если работаешь на уровне российской прессы, ты не обязан так говорить! А лучше в психушку!
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zigbert
1535033586
Бывает и выскочит крепкое словцо ,но что бы так прилюдно. Надо как то по аккуратней.
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