Хузин матерился на пресс-конференции после игры со «СКА-Хабаровском» и получил овации

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин выразил недовольство судейством после матча 1/32 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:0). Специалист использовал нецензурную лексику.

«Я никогда судейство не обсуждаю, но сегодня хочется высказаться по этому поводу. Это просто какой-то кошмар. Ребят за игру поблагодарил.

Обещаю, через четыре дня в ФНЛ дадим хабаровчанам хороший бой. *****, искры будут лететь, *****, искры», – пообещал Хузин.

Игра в рамках ФНЛ между этими соперниками состоится 26 августа.

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