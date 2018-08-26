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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Материалы

СКА-Хабаровск - Луч

26.08.2018, Воскресенье, 11:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ, 8 тур СКА-Хабаровск - Луч
Россия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
22 августа, среда 12:00 Луч 0:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 10:30 Луч 0:2 СКА-Хабаровск
17 тур
15 октября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск 0:1 Луч
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 СКА-Хабаровск 2:0 Луч
1 тур
11 июля, суббота 11:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
1 тур
6 июля, воскресенье 11:00 Луч 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 1:1 Луч
19 тур
18 октября, пятница 12:00 Луч 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
28 ноября, четверг 09:00 Луч 3:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 11:30 Луч 1:2 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:5 Луч
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 12:00 Луч 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
22 тур
2 августа, понедельник 12:00 Луч 0:0 СКА-Хабаровск
1 тур
27 марта, суббота 16:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
25 тур
17 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:0 Луч
6 тур
22 апреля, среда 12:00 Луч 2:2 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
5 августа, среда 12:00 Луч 2:1 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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