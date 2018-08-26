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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Луч
СКА-Хабаровск - Луч: обзор матча 26 августа 2018
СКА-Хабаровск
26.08.2018, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Луч
90'
+5
Желтая карточка
М. Насадюк
Замена
А. Самсонов
️️️️
К. Базелюк
90'
+1
90'
Замена
М. Насадюк
️️️️
М. Батов
Желтая карточка
В. Прындета
89'
85'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
А. Носов
74'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
Е. Кабаев
️️️️
М. Казанков
74'
70'
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Павленко
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Радченко
62'
Замена
В. Никифоров
️️️️
О. Алейник
56'
54'
Желтая карточка
К. Марущак
30'
Желтая карточка
С. Пономаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
29
Владислав Соромытько
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Евгений Кабаев
ЦФ
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
4-1-2-1-2
54
Генералов
70
Кабутов
3
Зайцев
18
Прындета
24
Ненахов
33
Квеквескири
34
Алейник
69
Дедечко
60
Казанков
27
Радченко
10
Базелюк
3-3-2-2
70
Котляров
91
Суслов
77
Павленко
12
Пономаренко
18
Марущак
17
Царикаев
4
Степанец
13
Замалиев
17
Батов
11
Носов
18
Гордиенко
34
Алейник
10
Никифоров
10
Никифоров
34
Алейник
10
Базелюк
8
Самсонов
8
Самсонов
10
Базелюк
27
Радченко
19
Федотов
19
Федотов
27
Радченко
60
Казанков
99
Кабаев
99
Кабаев
60
Казанков
17
Батов
3
Насадюк
3
Насадюк
17
Батов
77
Павленко
98
Визнович
98
Визнович
77
Павленко
18
Гордиенко
71
Дзахов
71
Дзахов
18
Гордиенко
11
Носов
11
Прокофьев
11
Прокофьев
11
Носов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Луч
22
Иван Хомуха
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
29
Владислав Соромытько
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
29
Владислав Соромытько
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
Остались в запасе
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Луч
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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