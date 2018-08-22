Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» оштрафован на 20 тысяч за бросание бутылок болельщиками на поле

    КДК РФС изучил материалы матча 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:1). По итогам заседания глава комитета Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении клубов.

    «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок. Также москвичи оштрафованы на 25 тысяч рублей за то, что болельщики сидели на ограждениях. Болельщики «Краснодара» выбрасывали бутылки на поле в конце матча, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2018 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 23 августа 2018, 14:06

      Легко отделались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:55

      Такие наказания не остановят идиотов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 23 августа 2018, 01:14

      Т.е бутылки на поле кидать с риском нанести травму вратарю 20000, посидеть на ограждении с риском нанести травму себе дол*бу - клуб 25000 заплати...Хрень какая-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9164

      vm777 22 августа 2018, 20:29

      Просто напомню:
      Массимо Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на пресс-конференцию и флеш-интервью после матча 27-го тура российского чемпионата против «Томи».
      Т.е. неявка на интервью в 5 раз страшнее бросания посторонних предметов на поле...
      И не понятно как они оценивают ущерб от мата? Всегда разные штрафы. Количество слов считают?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 22 августа 2018, 20:19

      А вы возмущаетесь маленькому штрафу Спартаку или Краснодару? И еще очень интересует, что будет в Москве когда приедет Краснодар? Я точно знаю, ничего не будет ибо спартаковский болельщик никогда не нарушит закон и правила. Фанаты Спартака, самые дисциплинированные фанаты на земле, которые никогда ничего не нарушают и потому так возмущены поведением болельщиков Краснодара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 августа 2018, 20:16

      Вас москалей на стадион пускать нельзя вы ведь быдло вас ОМОН Краснодарский постоянно пиз-т и Ростовский то же за ваше хорошее поведение но видно мало

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 августа 2018, 20:05

      Надо было просто пальчиком погрозить, и в угол поставить!
      Дебилы Б**ь

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 19:07

      слабенькое наказание, они и дальше будут делать подобное. тем более клуб заплатит.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 августа 2018, 19:01

      Цирк какой то? Представляю, что будет в Москве, когда приедет Краснодар! Если за 20 тысяч можно не материться, а кидать бутылки!!!! Краснодар готовь тару!!!! Галицкий молодца!!! Ай, молодца!!! ЧТО ДЕЛАЮТ АРМЯНЕ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ?????????????

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > батог 22 августа 2018, 20:49

      20 тысяч -это там. В Москве будет сотня,не меньше.Разные у них расценки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 августа 2018, 18:47

      Ну и кто после всего этого продажный: Лапочкин или Григорьянц?

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11