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  • «Краснодар» оштрафован на 20 тысяч за бросание бутылок болельщиками на поле

«Краснодар» оштрафован на 20 тысяч за бросание бутылок болельщиками на поле

22 августа 2018, 15:47
16

КДК РФС изучил материалы матча 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:1). По итогам заседания глава комитета Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении клубов.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок. Также москвичи оштрафованы на 25 тысяч рублей за то, что болельщики сидели на ограждениях. Болельщики «Краснодара» выбрасывали бутылки на поле в конце матча, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (16)
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мы_не_рабы
1534943189
Если это повторится в ЛЕ - будет игра при пустых трибунах. Очень мягкие наказания в РПЛ приводят к ощутимым последствиям в еврокубках.
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piligrim1986
1534944911
ну, сдадут бутылки - оплатят)))))
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Пестрый
1534952162
Это не наказание! Это потакание без башенным арам! Кто наказывает григорьянц? уже смешно)) Так вот если эти .... завтра кому нибудь бутылкой в голову засадят?
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Eddyson
1534952853
Ну и кто после всего этого продажный: Лапочкин или Григорьянц?
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батог
1534953703
Цирк какой то? Представляю, что будет в Москве, когда приедет Краснодар! Если за 20 тысяч можно не материться, а кидать бутылки!!!! Краснодар готовь тару!!!! Галицкий молодца!!! Ай, молодца!!! ЧТО ДЕЛАЮТ АРМЯНЕ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ?????????????
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OfaZavr
1534954077
слабенькое наказание, они и дальше будут делать подобное. тем более клуб заплатит.
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ufos73
1534957555
Надо было просто пальчиком погрозить, и в угол поставить! Дебилы Б**ь
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Krasnodar 123
1534958213
Вас москалей на стадион пускать нельзя вы ведь быдло вас ОМОН Краснодарский постоянно пиз-т и Ростовский то же за ваше хорошее поведение но видно мало
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vm777
1534958970
Просто напомню: Массимо Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на пресс-конференцию и флеш-интервью после матча 27-го тура российского чемпионата против «Томи». Т.е. неявка на интервью в 5 раз страшнее бросания посторонних предметов на поле... И не понятно как они оценивают ущерб от мата? Всегда разные штрафы. Количество слов считают?
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zigbert
1535021743
Такие наказания не остановят идиотов.
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