«Краснодар» оштрафован на 20 тысяч за бросание бутылок болельщиками на поле

КДК РФС изучил материалы матча 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:1). По итогам заседания глава комитета Артур Григорьянц озвучил санкции в отношении клубов.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок. Также москвичи оштрафованы на 25 тысяч рублей за то, что болельщики сидели на ограждениях. Болельщики «Краснодара» выбрасывали бутылки на поле в конце матча, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.