«Ференцварош» сегодня объявит о назначении Реброва на пост главного тренера

Украинский специалист Сергей Ребров в ближайшее время возглавит «Ференцварош», сообщает венгерское издание Nemzeti Sport.

О назначении тренера должно быть объявлено уже сегодня.

Последним местом работы Реброва был клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», откуда он был уволен в апреле за второе итоговое место в чемпионате. Ранее он тренировал киевское «Динамо», с которым по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.

В «Ференцвароше» украинец заменит уволенного немецкого специалиста Томаса Долля.