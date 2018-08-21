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    Игнатьев – о своем удалении: «Незаслуженно. До сих пор думаю: «Неужели это произошло?»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал удаление в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

    – Недовольны судейством на старте сезона?

    – Не комментирую судейство, но сейчас мне действительно обидно. Незаслуженно удалили. Тем более я не такой грубый игрок, это первая красная карточка в моей жизни. До сих пор думаю: «Неужели это произошло?».

    – По регламенту эту карточку даже отменить нельзя...

    – Правда? Обидно. Это было бы справедливо.

    Игнатьев заработал удаление за две желтые карточки, полученные в течение четырех минут. Футболист покинул поле на 77-й минуте.

    2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2018 20:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +187

      maxpav 22 августа 2018, 10:39

      Обидели мальчика - 2 горчичника за 4 мин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 августа 2018, 22:13


      Он в классе закурил, и хитро так спросил:
      - Почему же, почему все ругают тут меня?

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 августа 2018, 20:19

      Всё когда-то происходит впервые.

      0
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      Рейтинг: +44

      Анатолий1979 21 августа 2018, 20:13

      Надо уметь признавать свои ошибки. Там в первом случае уже оранжевая была, а во втором чистая симуляция.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Анатолий1979 21 августа 2018, 21:37

      почти аналогично хотел написать про красную в 1ом моменте)))

      1
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