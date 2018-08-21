Игнатьев – о своем удалении: «Незаслуженно. До сих пор думаю: «Неужели это произошло?»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал удаление в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
– Недовольны судейством на старте сезона?
– Не комментирую судейство, но сейчас мне действительно обидно. Незаслуженно удалили. Тем более я не такой грубый игрок, это первая красная карточка в моей жизни. До сих пор думаю: «Неужели это произошло?».
– По регламенту эту карточку даже отменить нельзя...
– Правда? Обидно. Это было бы справедливо.
Игнатьев заработал удаление за две желтые карточки, полученные в течение четырех минут. Футболист покинул поле на 77-й минуте.
2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»
Источник: Чемпионат.ком