Игнатьев – о своем удалении: «Незаслуженно. До сих пор думаю: «Неужели это произошло?»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал удаление в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

– Недовольны судейством на старте сезона?

– Не комментирую судейство, но сейчас мне действительно обидно. Незаслуженно удалили. Тем более я не такой грубый игрок, это первая красная карточка в моей жизни. До сих пор думаю: «Неужели это произошло?».

– По регламенту эту карточку даже отменить нельзя...

– Правда? Обидно. Это было бы справедливо.

Игнатьев заработал удаление за две желтые карточки, полученные в течение четырех минут. Футболист покинул поле на 77-й минуте.

2 карточки за 4 минуты. Странное поведение защитника «Локомотива»