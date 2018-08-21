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    Смолов: «В Лиге чемпионов хотелось бы попасть на «Барселону»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал переход в клуб и поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

    «Большое спасибо ребятам за то, что меня так приняли. Ощущение, что провел здесь уже как минимум год. У нас стоят самые высокие задачи, хотим повторить прошлогодний результат.

    Предложения из других клубов были, но сейчас это не имеет никакого значения. Выбрал «Локо», потому что это чемпион России и впереди Лига чемпионов. Плюс хотел вернуться в Москву.

    Посмотрел команды, которые попали в Лигу чемпионов, и слабых соперников там нет. Наверное, хотелось бы попасть на «Барселону», – сказал Смолов.

    У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2018 01:09
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 августа 2018, 22:04

      Вот так бы играл Федя, как болтаешь...

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 августа 2018, 12:28

      Причем где то в полуфинале))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 12:22

      Попасть можно не на Барселону ,а под Барселону. Но все же удачи Локомотиву.

      7
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      Рейтинг: +982

      O-Z > zigbert 21 августа 2018, 13:20

      Скорее не под Барселону, а под поезд Барса попадёт

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert > O-Z 21 августа 2018, 13:47

      Очень оптимистично.

      4
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      Рейтинг: +1168

      Argon 21 августа 2018, 11:50

      Смолов: «В Лиге чемпионов хотелось бы попасть ... ... ... с такой игрой, хотя бы в основной состав.

      2
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      Рейтинг: +3560

      Axe111 21 августа 2018, 11:23

      Зачем??? Опять обос****ся

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2018, 10:55

      Иш чего ЗАХОТЕЛ???
      Хотя, мы не против.
      Будет интересно посмотреть, как Фёдор себя проявит.
      А пока у Фёдора большие проблемы с взаимопониманием с игроками атаки.
      Они сами по себе, а Фёдор сам по себе и никак они не встретятся пасом на поле.
      Варятся сами в собственном соку из-за плохого взаимодействия.
      Палыч должен помочь Смолову и на тренировке наирывать взаимодействие, распасовку с выходом на ударную позицию.
      И будет нам счастье забитых голов Фёдора за Локомотив.
      Желаем Фёдору больших футбольных УСПЕХОВ в Локомотиве.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 августа 2018, 10:34

      Ага,чтоб с Месси футболкой поменяться разве что)

      3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 21 августа 2018, 10:25

      Тупица, "Локомотив" и "Барселона" в одной корзине!))

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 21 августа 2018, 10:12

      Чемпионат мира увидел твое мастерство, после которого ты проложил свой путь далеко не в европейский топ клуб. Теперь появилось желание удивить своими возможностями "Барселону". Поскромней надо быть, Федя! Играй, а не болтай, а то Палыч может и на скамейку усадить.

      5
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      Рейтинг: +982

      O-Z > Т34 21 августа 2018, 10:25

      А что здесь такого? Я например тоже бы хотел уведеть как Локо сыграет с кем нибудь на подобие Барсы. Смолов такой же как и мы здесь болтуны и говорить он вправе как и мы здесь рассуждаем. Не вижу здесь не какого негатива со стороны его желаний и тд. Провалил он ЧМ и что здесь такого? поз-Прошлый чм провалил акинфеев, но теперь он герой.

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 августа 2018, 10:03

      Федя, ты пьян, иди домой!)

      5
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