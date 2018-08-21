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  • Смолов: «В Лиге чемпионов хотелось бы попасть на «Барселону»

Смолов: «В Лиге чемпионов хотелось бы попасть на «Барселону»

21 августа 2018, 01:09
47

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал переход в клуб и поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

«Большое спасибо ребятам за то, что меня так приняли. Ощущение, что провел здесь уже как минимум год. У нас стоят самые высокие задачи, хотим повторить прошлогодний результат.

Предложения из других клубов были, но сейчас это не имеет никакого значения. Выбрал «Локо», потому что это чемпион России и впереди Лига чемпионов. Плюс хотел вернуться в Москву.

Посмотрел команды, которые попали в Лигу чемпионов, и слабых соперников там нет. Наверное, хотелось бы попасть на «Барселону», – сказал Смолов.

У «Локомотива» проблемы со Смоловым. Семин делает только хуже

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Барселона Локомотив Смолов Федор
Комментарии (47)
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Yev
1534803439
Вот меня всегда удивляли подобные заявления. Барселона? Зачем, чтобы отвалила вам пять дома и три в гостях и вы вытерев сопли боролись за Лигу Европы? А можно желать себе слабую (проходную) группу, а уже в 1/8 или 1/4 желать себе встретиться с кем-то из грандов? Какой-то инфантелизм.
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sergey610
1534812973
В Барсе ( я имею в виду город) хорошие салоны тату.
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KOLBIS
1534817564
Федя тебя туда все равно не возьмут,тогда зачем на нее попадать?Месси мечтаешь пас отдать?...
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Рубик Докоян
1534823996
Попасть на "Барсу" -- это как попасть под танк... Попадай лучше по мячу и по воротам, расписной ты наш.
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77SAM
1534826522
Полюбить- так королеву, про...ать-так Барселоне.
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Zenmaster
1534830418
Ха-ха-ха --- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ опять за своё -- на кукан Барселоны хочет наскочить !!!
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OfaZavr
1534833716
видать почувствовать хочет какого быть укатанным в газон. с сильными соперниками конечно интересно играть но рассчитывать тогда на результат и выход из группы не стоит. Локо этой версии наших то аутсайдеров не всегда победить может. но все равно желаю удачи в ЛЧ)
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srg38
1534835003
Федя, ты пьян, иди домой!)
Ответить
Т34
1534835533
Чемпионат мира увидел твое мастерство, после которого ты проложил свой путь далеко не в европейский топ клуб. Теперь появилось желание удивить своими возможностями "Барселону". Поскромней надо быть, Федя! Играй, а не болтай, а то Палыч может и на скамейку усадить.
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zigbert
1534843321
Попасть можно не на Барселону ,а под Барселону. Но все же удачи Локомотиву.
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