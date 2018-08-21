Смолов: «В Лиге чемпионов хотелось бы попасть на «Барселону»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал переход в клуб и поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

«Большое спасибо ребятам за то, что меня так приняли. Ощущение, что провел здесь уже как минимум год. У нас стоят самые высокие задачи, хотим повторить прошлогодний результат.

Предложения из других клубов были, но сейчас это не имеет никакого значения. Выбрал «Локо», потому что это чемпион России и впереди Лига чемпионов. Плюс хотел вернуться в Москву.

Посмотрел команды, которые попали в Лигу чемпионов, и слабых соперников там нет. Наверное, хотелось бы попасть на «Барселону», – сказал Смолов.

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