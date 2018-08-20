Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андре Силва – о хет-трике: «О таком дебюте можно было только мечтать»

    Нападающий «Севильи» Андре Силва рассчитывает продолжить забивать за свою новую команду после удачного дебюта. Футболист, арендованный у «Милана», отметился хет-триком в матче первого тура испанской Примеры против «Райо Вальекано» на выезде.

    «О таком дебюте можно было только мечтать. Я очень рад этому и надеюсь продолжить в том же духе.

    Мои голы? Я сделал то, что просил тренер. И я очень старался, чтобы как можно лучше проявить себя в дебютной игре.

    Сейчас я не готов ставить какие-то планки по количеству забитых голов за сезон, а просто хочу и дальше забивать за «Севилью», – сказал Силва.

    Матч первого тура испанской Примеры «Райо Вальекано» – «Севилья» завершился со счетом 1:4.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2018 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Aseke_84 20 августа 2018, 10:12

      Молодец! Удачного сезона!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11