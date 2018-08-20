Андре Силва – о хет-трике: «О таком дебюте можно было только мечтать»

Нападающий «Севильи» Андре Силва рассчитывает продолжить забивать за свою новую команду после удачного дебюта. Футболист, арендованный у «Милана», отметился хет-триком в матче первого тура испанской Примеры против «Райо Вальекано» на выезде.

«О таком дебюте можно было только мечтать. Я очень рад этому и надеюсь продолжить в том же духе.

Мои голы? Я сделал то, что просил тренер. И я очень старался, чтобы как можно лучше проявить себя в дебютной игре.

Сейчас я не готов ставить какие-то планки по количеству забитых голов за сезон, а просто хочу и дальше забивать за «Севилью», – сказал Силва.

Матч первого тура испанской Примеры «Райо Вальекано» – «Севилья» завершился со счетом 1:4.