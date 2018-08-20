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    Арустамян: «ЦСКА совершит еще пару трансферов»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что трансферная кампания ЦСКА еще не завершена.

    «Состав ЦСКА еще не сформирован до конца. Понятно, что Влашич – это усиление. Его хотели купить, но «Эвертон» только отдал в аренду.

    Думаю, армейцы совершат еще пару трансферов, потому что нужно укрепление центра поля и, наверное, центра атаки. Но это нормально, потому что ЦСКА потерял почти весь состав.

    Сейчас команда только собирается, но уже некий прогресс очевиден», – сказал Арустамян в эфире программы «После футбола».

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 3:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 08:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 августа 2018, 12:20

      Да уж, не мешало бы...

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 20 августа 2018, 08:59

      Это уже даже не инсайд, а просто предположение. Сдает Нобель...

      3
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      Рейтинг: +43

      Salahaddin > Vickont 20 августа 2018, 10:10

      Зато какое предположение! Ведь до него никому и в голову не могло прийти такое предположение! Нобелевскую премию Арустамяну ;-)

      3
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Salahaddin 20 августа 2018, 10:31

      Действительно, с чего вдруг ЦСКА покупать игроков?))

      3
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