Арустамян: «ЦСКА совершит еще пару трансферов»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что трансферная кампания ЦСКА еще не завершена.

«Состав ЦСКА еще не сформирован до конца. Понятно, что Влашич – это усиление. Его хотели купить, но «Эвертон» только отдал в аренду.

Думаю, армейцы совершат еще пару трансферов, потому что нужно укрепление центра поля и, наверное, центра атаки. Но это нормально, потому что ЦСКА потерял почти весь состав.

Сейчас команда только собирается, но уже некий прогресс очевиден», – сказал Арустамян в эфире программы «После футбола».

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 3:0.