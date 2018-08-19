Моуринью: «Не вынуждайте меня критиковать игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 2-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:2).

«Когда я говорю об индивидуальных выступлениях игроков, когда я критикую их, вы этого не принимаете. СМИ и эксперты критикуют меня, когда я начинаю говорить об этом. Так что, пожалуйста, не вынуждайте меня говорить в этом направлении, потому что для меня это не хорошо.

Я буду очень, очень рад проанализировать игру моих футболистов, когда она хороша.

Замечательно было бы встать перед камерой и сказать, что игроки А, B, С выступили фантастически. Когда я не могу этого сделать, не подталкивайте меня на другую сторону», – сказал Моуринью.

Погба: «Я расстроен игрой «МЮ» с «Брайтоном». Мы не заслужили победу»