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    Моуринью: «Не вынуждайте меня критиковать игроков «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 2-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:2).

    «Когда я говорю об индивидуальных выступлениях игроков, когда я критикую их, вы этого не принимаете. СМИ и эксперты критикуют меня, когда я начинаю говорить об этом. Так что, пожалуйста, не вынуждайте меня говорить в этом направлении, потому что для меня это не хорошо.

    Я буду очень, очень рад проанализировать игру моих футболистов, когда она хороша.

    Замечательно было бы встать перед камерой и сказать, что игроки А, B, С выступили фантастически. Когда я не могу этого сделать, не подталкивайте меня на другую сторону», – сказал Моуринью.

    Погба: «Я расстроен игрой «МЮ» с «Брайтоном». Мы не заслужили победу»

    Источник: Skysports

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    19.08.2018 22:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 08:18

      Как красиво он опять съезжает с темы, что это он хреновый тренер. Если раньше, когда-то, он может и был в топ-5 лучших коучей мира, то несколько лет назад, он выпал уже, наверное, из топ-15. Он уже своё оттренировал, в таком возрасте люди не меняются, а значит, ждать от него успехов не стоит. Не знаю, о чём вообще руководство МЮ думало, когда приглашало, что его, что ван Гала.
      Пора Моуру уже либо в свою родную Португалию возвращаться, либо куда-то в Китай. А на меньшее он и сам не согласится.

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 20 августа 2018, 01:04

      Чистый слив Маура, чистейший, не уверен что он НЕ продержится до boxing day

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 августа 2018, 00:51

      Забуровил ахинею уже после первого тура...

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