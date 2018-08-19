Моуринью: «Не вынуждайте меня критиковать игроков «МЮ»

Как красиво он опять съезжает с темы, что это он хреновый тренер. Если раньше, когда-то, он может и был в топ-5 лучших коучей мира, то несколько лет назад, он выпал уже, наверное, из топ-15. Он уже своё оттренировал, в таком возрасте люди не меняются, а значит, ждать от него успехов не стоит. Не знаю, о чём вообще руководство МЮ думало, когда приглашало, что его, что ван Гала.
Пора Моуру уже либо в свою родную Португалию возвращаться, либо куда-то в Китай. А на меньшее он и сам не согласится.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 2-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:2).
«Когда я говорю об индивидуальных выступлениях игроков, когда я критикую их, вы этого не принимаете. СМИ и эксперты критикуют меня, когда я начинаю говорить об этом. Так что, пожалуйста, не вынуждайте меня говорить в этом направлении, потому что для меня это не хорошо.
Я буду очень, очень рад проанализировать игру моих футболистов, когда она хороша.
Замечательно было бы встать перед камерой и сказать, что игроки А, B, С выступили фантастически. Когда я не могу этого сделать, не подталкивайте меня на другую сторону», – сказал Моуринью.
Погба: «Я расстроен игрой «МЮ» с «Брайтоном». Мы не заслужили победу»