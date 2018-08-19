Погба: «Я расстроен игрой «МЮ» с «Брайтоном». Мы не заслужили победу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:3).

«Я расстроен своей игрой и игрой команды. Мы не заслужили победу.

Я всегда стараюсь. Знаю, что потерял много мячей и что этого не должно было происходить. Я старался, продолжал играть, у меня такой характер. Я пытался помочь команде как только могу. Но этого не произошло сегодня.

Если бы мы заслужили победу, я бы сказал это, но сегодня мы не играли достаточно хорошо», – сказал Погба.

Погба забил второй гол «МЮ» в этом матче в добавленное время, реализовав пенальти.