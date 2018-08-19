Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба: «Я расстроен игрой «МЮ» с «Брайтоном». Мы не заслужили победу»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:3).

    «Я расстроен своей игрой и игрой команды. Мы не заслужили победу.

    Я всегда стараюсь. Знаю, что потерял много мячей и что этого не должно было происходить. Я старался, продолжал играть, у меня такой характер. Я пытался помочь команде как только могу. Но этого не произошло сегодня.

    Если бы мы заслужили победу, я бы сказал это, но сегодня мы не играли достаточно хорошо», – сказал Погба.

    Погба забил второй гол «МЮ» в этом матче в добавленное время, реализовав пенальти.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 20 августа 2018, 08:10

      В его словах чувствуется отчаяние.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 20 августа 2018, 01:03

      Чистый слив Маура, чистейший, не уверен что он продержится до boxing day

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 19 августа 2018, 22:03

      Да вы и так хер выйграли...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11