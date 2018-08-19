Крыховяк забил первый гол за «Локомотив». Клуб прервал 519-минутную серию без голов

«Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России играет с «Крыльями Советов» (1:0, 40-я минута).

На 37-й минуте полузащитник московского клуба Гжегож Крыховяк открыл счет. Поляк забил из вратарской после подачи углового.

Напомним, в июле «Локомотив» арендовал двукратного победителя Лиги Европы у «ПСЖ» до конца сезона.

Мяч стал первым для команды Юрия Семина в текущем сезоне. «Локомотив» прервал безголевую серию из 519-ти минут (без учета добавленного времени).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Самаре.