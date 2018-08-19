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    Крыховяк забил первый гол за «Локомотив». Клуб прервал 519-минутную серию без голов

    «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России играет с «Крыльями Советов» (1:0, 40-я минута).

    На 37-й минуте полузащитник московского клуба Гжегож Крыховяк открыл счет. Поляк забил из вратарской после подачи углового.

    Напомним, в июле «Локомотив» арендовал двукратного победителя Лиги Европы у «ПСЖ» до конца сезона.

    Мяч стал первым для команды Юрия Семина в текущем сезоне. «Локомотив» прервал безголевую серию из 519-ти минут (без учета добавленного времени).

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Самаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 17:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:12

      Первый пошел.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 19 августа 2018, 18:18

      Клуб прервал не свою серию, а серию очконосых судей.

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 19 августа 2018, 18:11

      А Смолов все раскачивается...

      1
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      Рейтинг: +263

      Саладин 19 августа 2018, 17:28

      А по телику говорят 450минут... кто-то походу опять пи-пи

      1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 19 августа 2018, 17:15

      Качать гения!

      1
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