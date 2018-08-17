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    Защитник «Витесса» Караваев: «Игрокам, чтобы прогрессировать, нужно уезжать в Европу»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о необходимости отъезда в Европу, если тот или иной футболист хочет прогрессировать. Игрок выступает в Голландии под руководством Леонида Слуцкого.

    «Для прогресса лучше всего уехать в Европу. Потому что тут дают постоянно шанс молодежи. Хорошо, что у меня получилось уехать в Чехию, Голландию потом. Постепенно иду вперед, чему я рад. Это зависит от человека. Если он хочет прогрессировать, то можно попробовать себя в Европе. Тут большие шансы.

    Конечно, хочется играть за сборную. Это мечта. Любому футболисту хочется играть за сборную. Все зависит от тренера, от того, как я буду играть, показывать себя», – сказал россиянин в эфире телеканала «Россия 24».

    Караваев играет в Европе с 2014 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 22:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 августа 2018, 07:15

      Да ну нах, вон посмотри на Дзюбу, он уже Суперменом стал.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 августа 2018, 00:52

      так змс не получить)

      2
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      Рейтинг: +846

      sined1951 17 августа 2018, 23:56

      Почему то у него прогресса не видно. Играет в заштатной команде да еще и дает советы. С начала стань классным игроком.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 августа 2018, 23:23

      Так Европа очень разная! И Голландия сегодня - отстой! Даже по меркам нашей высшей лиги. Так её и нужно назвать, чтобы в меняющихся аббревиатурах не путаться.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > cska-62 17 августа 2018, 23:59

      А РПЛ космос ?)))

      4
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > acer2003 18 августа 2018, 00:49

      ну у нас хотя бы в ле проходят вон хоть отскакивая от минсков а эти вообще в дверь одну

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > acer2003 18 августа 2018, 02:11

      Пусть не "космос", но в шестёрку сильнейших первенств континента входим. Твёрдо! И с большим отрывом от седьмого места. Нидерланды - 14-ые. И рейтинг почти вдвое ниже, чем у нас. :-)))

      https://ru.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/#/yr/2018

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > cska-62 18 августа 2018, 09:01

      Входим и выходим ...)))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > acer2003 19 августа 2018, 03:27

      Нет, болтаемся между 5 и 6 местом. То мы пятые, то французы... Разница в рейтингах минимальна.

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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 17 августа 2018, 23:04

      Там нужно играть,а тут можно пинать

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 августа 2018, 22:46

      Прогресс по барабану(,
      Зачем в Европу,кто там такие деньги за "кривоногий и деревянный футбол" платить будет ?(((
      Дети лимита и паспорта РФ ((((

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