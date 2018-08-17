Защитник «Витесса» Караваев: «Игрокам, чтобы прогрессировать, нужно уезжать в Европу»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о необходимости отъезда в Европу, если тот или иной футболист хочет прогрессировать. Игрок выступает в Голландии под руководством Леонида Слуцкого.

«Для прогресса лучше всего уехать в Европу. Потому что тут дают постоянно шанс молодежи. Хорошо, что у меня получилось уехать в Чехию, Голландию потом. Постепенно иду вперед, чему я рад. Это зависит от человека. Если он хочет прогрессировать, то можно попробовать себя в Европе. Тут большие шансы.

Конечно, хочется играть за сборную. Это мечта. Любому футболисту хочется играть за сборную. Все зависит от тренера, от того, как я буду играть, показывать себя», – сказал россиянин в эфире телеканала «Россия 24».

Караваев играет в Европе с 2014 года.