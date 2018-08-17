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    Радимов: «Когда футболисты «Зенита» настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов не сомневался в победе команды по сумме двух встреч в играх третьего квалификационного раунда Лиги Европы над минским «Динамо».

    «Футболисты «Зенита» выше классом, у них лучше поставлена командная игра. Когда они настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске. Тогда ребят тяжело остановить.

    Очень рад за своего друга Сергея Семака, который сумел донести до игроков, что именно требуется от них сегодня.

    Хочу обратиться ко всем болельщикам: «Ребят, когда идут титры, фильм не закончен. Как только написали слово «Конец», тогда нет шансов, а пока есть возможность отыграться, надо брать и делать».

    Молодцы ребята, что это сотворили. Горжусь, что я ленинградец, горжусь, что играл в «Зените». И горжусь, что наши футболисты сделали сегодня», – заявил Радимов.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2018 07:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:13

      надо же как чувствовал когда после первой игры сказал что пройдем Динамо)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 09:51

      Зенит подарил нам яркий незабываемый футбольный спектакль.
      Два зенитовцы забили при полном составе, а 6 мячей зенитовцы забили минчанам играя в меньшинстве.

      Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура!
      Разгромив минское "Динамо", в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 8:1, петербургский "Зенит" стал первым российским клубом, который отыграл четыре мяча в еврокубках.
      Это позволило "Зениту" выйти в следующий раунд турнира, несмотря на поражение в первой игре со счетом 0:4.
      Кроме того, питерский клуб "Зенит" стал первой командой, которая в дополнительное время забила четыре мяча.
      Ещё зенитовцы повторили собственный голевой рекорд.
      Игроки Зенита уже забивали 8 голов в еврокубках в 2002 году в 1-м отборочном раунде Кубка УЕФА команде «Энкамп».
      Тогда та встреча завершилась со счетом 8:0.

      Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура!
      Все большие МОЛОДЦЫ!
      Это футбольные ВОЛЯ и МУЖЕСТВО Зенита!
      Это футбольный ПОДВИГ Зенита!
      Это фантастическая ПОБЕДА Зенита при Петровском!

      Благодарим зенитовцев за футбольное МУЖЕСТВО и ОТВАГУ, а минчан за фантастический спаринг!!!

      1
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:43

      Настрой конечно был потрясающий.

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 августа 2018, 09:04

      Странный матч возможно даже купленный

      -1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 17 августа 2018, 08:54

      Надеюсь Зенит в игре с Мольде не наступит на давние армейские грабли...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 08:01

      Влад рисковал, делая после первой игры довольно самоуверенное заявление, что "Зенит" пройдёт минское "Динамо". Теперь он по праву может пить шампанское, а его критики оголтелые боярышник...

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