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  • Радимов: «Когда футболисты «Зенита» настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске»

Радимов: «Когда футболисты «Зенита» настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске»

17 августа 2018, 07:54
6

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов не сомневался в победе команды по сумме двух встреч в играх третьего квалификационного раунда Лиги Европы над минским «Динамо».

«Футболисты «Зенита» выше классом, у них лучше поставлена командная игра. Когда они настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске. Тогда ребят тяжело остановить.

Очень рад за своего друга Сергея Семака, который сумел донести до игроков, что именно требуется от них сегодня.

Хочу обратиться ко всем болельщикам: «Ребят, когда идут титры, фильм не закончен. Как только написали слово «Конец», тогда нет шансов, а пока есть возможность отыграться, надо брать и делать».

Молодцы ребята, что это сотворили. Горжусь, что я ленинградец, горжусь, что играл в «Зените». И горжусь, что наши футболисты сделали сегодня», – заявил Радимов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Динамо Мн Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1534482089
Влад рисковал, делая после первой игры довольно самоуверенное заявление, что "Зенит" пройдёт минское "Динамо". Теперь он по праву может пить шампанское, а его критики оголтелые боярышник...
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Нас Много
1534485287
Надеюсь Зенит в игре с Мольде не наступит на давние армейские грабли...
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Жёлто-синий
1534485843
Странный матч возможно даже купленный
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zigbert
1534488206
Настрой конечно был потрясающий.
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amazonaws
1534488700
Зенит подарил нам яркий незабываемый футбольный спектакль. Два зенитовцы забили при полном составе, а 6 мячей зенитовцы забили минчанам играя в меньшинстве. Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура! Разгромив минское "Динамо", в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 8:1, петербургский "Зенит" стал первым российским клубом, который отыграл четыре мяча в еврокубках. Это позволило "Зениту" выйти в следующий раунд турнира, несмотря на поражение в первой игре со счетом 0:4. Кроме того, питерский клуб "Зенит" стал первой командой, которая в дополнительное время забила четыре мяча. Ещё зенитовцы повторили собственный голевой рекорд. Игроки Зенита уже забивали 8 голов в еврокубках в 2002 году в 1-м отборочном раунде Кубка УЕФА команде «Энкамп». Тогда та встреча завершилась со счетом 8:0. Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!! Ура! Все большие МОЛОДЦЫ! Это футбольные ВОЛЯ и МУЖЕСТВО Зенита! Это футбольный ПОДВИГ Зенита! Это фантастическая ПОБЕДА Зенита при Петровском! Благодарим зенитовцев за футбольное МУЖЕСТВО и ОТВАГУ, а минчан за фантастический спаринг!!!
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OfaZavr
1534493587
надо же как чувствовал когда после первой игры сказал что пройдем Динамо)
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