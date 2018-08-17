Радимов: «Когда футболисты «Зенита» настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов не сомневался в победе команды по сумме двух встреч в играх третьего квалификационного раунда Лиги Европы над минским «Динамо».

«Футболисты «Зенита» выше классом, у них лучше поставлена командная игра. Когда они настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске. Тогда ребят тяжело остановить.

Очень рад за своего друга Сергея Семака, который сумел донести до игроков, что именно требуется от них сегодня.

Хочу обратиться ко всем болельщикам: «Ребят, когда идут титры, фильм не закончен. Как только написали слово «Конец», тогда нет шансов, а пока есть возможность отыграться, надо брать и делать».

Молодцы ребята, что это сотворили. Горжусь, что я ленинградец, горжусь, что играл в «Зените». И горжусь, что наши футболисты сделали сегодня», – заявил Радимов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное